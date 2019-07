Derlõš: võiks väärtustada Lasnamäe potentsiaali, mitte vaadata minevikku

Lasnaidee autor Maria Derlõš ütles "Ringvaates" kultuuriminister Tõnis Lukase laulupeo kõne kommenteerides, et Lasnamäe puhul võiks vaadata koha potentsiaali, mitte kogu aeg elada minevikus. Ühtlasi kutsus Derlõš kultuuriministri Lasnamäele külla. Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Manuela Pihlap aga ütles, et Lasnamäed ei saa enam peatada.

Kultuuriminister Tõnis Lukas ütles pühapäeva õhtul laulupeol "Minu arm" peetud kõnes, et lauluväljaku ümbrusesse ei mahu enam ühtegi tornelamut ning kui tarvis, lauldakse uuesti "peatage Lasnamäe".

Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Manuela Pihlap küsis, kas minister soovis arutada 100 000 inimesega Tallinna linnaplaneerimise küsimust või ta ütles 11 Lasnamäe koorile "peatage Lasnamäe". Need koorid olid laulupeoks harjutanud mitu aastat.

"Eeldame ministrilt lugupidamist lauljate osas, kes nägid vaeva. Minister oleks võinud kasvõi ühe päeva võtta, kirjutada oma kõne, mõelda, mida ta tegelikult öelda tahab, kas see kõne on ühtselt arusaadav või see kõne teeb väga paljudele noortele lasnamäelastele haiget," märkis Pihlap.

Lasnaidee eestvedaja Maria Derlõši hinnangul on häbiväärne, et kistakse üles selliseid stereotüüpe, mis on nii vananenud. "Nende stereotüüpide pärast Lasnaidee alustaski oma tegevust. Meil oli küsimus, et miks räägitakse minu kodukohast halvasti. Miks mina elan kohas, mis peaks olema betoondžungel või kellegi arvates ebameeldiv. Mind see solvas kunagi," sõnas Derlõš.

Derlõš ütles, et ta pigem tunneb kaasa kui keegi ei ole käinud selles kohas, mille suhtes tal eelarvamused on.

"Ma kutsuks kultuuriministri külla mõnele üritusele, mida linnaosavalitsus või Lasnaidee teeb või mida me koos teeme," edastas Derlõš kutse Tõnis Lukasele.

"Tegelikult Lasnamäel on väga palju ägedat ja huvitavat. Ja igal kohal on oma plussid ja miinused. Me peaksime rääkima koha väärtustest, et kuidas tuua välja potentsiaali ja kuidas edasi liikuda, mitte kogu aeg vaadata minevikku ja öelda, et "peatage Lasnamäe". See ei ole enam aktuaalne," märkis Derlõš.

Pihlap: Lukas ei suuda enam Lasnamäed peatada

Manuela Pihlap lisas, et Lasnamäe ei ole ka see koht, millest omal ajal lauldi. "Lasnamäel täna tahetakse elada, Lasnamäele tahetakse tulla ja Lasnamäe võiks olla kasvõi iseseisev linn. Meil on oma ettevõtteid, meil on oma teenused," märkis Pihlap.

Küsimusele, kas lauluväljaku juurde plaanitakse siis ehitada tornelamuid, vastas Pihlap, et lauluväljak jääb kindlasti nii suureks, kui ta on ja mingit plaani sinna tornelamuid ehitada ei ole. "Täna me oleme alustanud diskussiooni Tallinna linna linnaplaneerimisest, mis kindlasti ei ole laulupeo teema," ütles Pihlap.

Küll aga edastas ka Pihlap Lukasele sõnumi. "Ta (Lukas - toim.) ei suuda Lasnamäed, Lasnamäe arengut enam peatada. Me oleme hoopis teine linnaosa kui me olime 27 aastat tagasi," sõnas Pihlap.

Saates tuli jutuks ka Laagna tee sulgemine filmivõteteks ning Manuela Pihlap tõi võrdluseks, et ka mulle oli lasnamäelaste elu seoses Gonsiori tänava renoveerimisega ebamugavaks tehtud ja see periood kestis palju kauem.