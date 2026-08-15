Tallinna elanikke kimbutavad rotid

Rottidest kubisev vaatepilt avanes kahele noorele otse Tallinna kesklinnas populaarse restorani ees. Söögiisu see neil kohe kuidagi ei soodustanud.

"Õõvastav tunne tekkis, sest et rotid olid päris julged. Seega mul tekkis tunne, et see laud, kus ma söön – kui kindel ma saan olla, et see on täiesti puhas?" ütles Maia-Liis Ossip.

"Ma usun, et nad kööki veel ei jõua, aga mis siis, kui seal sama laua peal, kus ma olen söönud, on nad öösel käinud ja tegutsenud," lausus Mihkel Kööbi.

Tuleb välja, et rotte kohtabki linnapildis üha enam ja linnaosavalitsustele laekub elanikelt probleemi kohta sagedasti kirju. Suuremad linnaosad, näiteks Lasnamäe, Mustamäe, Haabersti ja Põhja-Tallinn, on asunud kaardistama, kus närilisi praegu enim kohtab.

"Eks leidub ikkagi seal, kus on elumajad ja kus on prügikastid. Võib ju öelda, et rottide esmane tõrje on see, kui me vaatame üle söögikohad, kus nad käivad – kas meie prügikastide ümbrused on puhtad, kas majja sissepääsud on suletud – kui elu teha neile võimalikult ebamugavaks, siis on ka rotte vähem," rääkis Põhja-Tallinna linnaosavanem Manuela Pihlap.

Põhja-Tallinn ootab tähelepanekuid närilistest veel pühapäevani ehk 16. augustini. Tõrje võib maksma minna kuni 7000 eurot ja seda tehakse sügiskuudel.

Kahjuritõrjuja Meelis Lepp ütles, et hiljaks ei tasu tõrjega jääda.

"Praegu on viimane ots. Kui hakkate novembris või, veel hullem, veebruaris, siis on juba hilja. Siis nad on teil kodus või on juba juhtmed läbi närinud või on juurviljad ära söönud. Iga maiuspala, mis inimesest üle jääb, on vesi roti veskile," lausus Lepp.

Kortermajades saab rottidest lahtisaamiseks igaüks veidi ära teha, paigaldades hoone lähedusse mürgikarbikesed.

"Siinkohal ka soovitus, et kui mürgitamisega alustada, siis võiks seda teha mitmete naabermajade elanikud korraga, sest rotid on targad loomad. Kui nad aru saavad, et ühes kohas juhtub nendega halbu asju, asi siis teise majja või puukuuri kolida," ütles kesklinna elanik Indrek Hirs.

Rotid paljunevad kiirelt. Tiinus kestab kõigest kuu aega, pärast mida on nad kohe uuesti võimelised tiineks jääma.