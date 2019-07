Ajaleht Lääne Elu tähistab 30. sünnipäeva

Aastate jooksul on lehetegemise juures muutunud palju, vahendas "Aktuaalne kaamera".

1990. aastal Lääne Eluga liitunud ajakirjanik Kaire Reiljan ütles, et tehnoloogia areng on mõjutanud ka töö sisulist poolt. "Algusaastatel tuli uudiste leidmiseks tunduvalt rohkem suhelda inimestega, tuli palju helistada, tuli palju uurida, siis praegu väga paljud asjad jooksevad ise kätte," nentis ta.

Urmas Lauri meenutas aega, mil ta oli üheksakümnendatel Lääne Elu Toompea korrespondent, kelle töö andis silmad ette ka mõnele üleriigilisele väljaandele.

"Lääne Elu käis iga nädal paar korda Toompeal, jälgimas Toompea istungeid ja oli selle võrra suurem ajaleht, lausa nagu üleriigiline leht sellepärast, et isegi suured väljaanded ei olnud seal nii sageli kohal kui mina tookord," rääkis ta.

Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau leidis, et sarnaselt paberlehtedele peaks ka digitellimustele kehtima soodsam ehk üheksaprotsendiline käibemaksumäär. Ühtlasi tõi ta esile, et paberlehtede tulevikku mõjutab postisüsteemi kvaliteet, mille probleemidest on tänavu meedias palju juttu olnud.

"See on suur probleem ja tegelikult ajalehtedele ei ole ohuks mitte inimeste lugemisharjumuste muutumine, vaid on ohuks see, et infrastruktuur Eesti Posti näol, kes peab tagama kojukande, ei toeta enam ajalehtede ilmumist," rõhutas ta.

Karnau sõnul on Eesti ajakirjanduse murekohaks ka internetihiidude nagu Facebook ja Google tegevus, mis võtavad siinselt reklaamiturult küll raha, aga kellel puudub igasugune huvi ja vastutus Eesti ühiskonna ees laiemalt.