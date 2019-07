Paet: türklaste relvaost suurendab pingeid

Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet kirjutas Facebooki postituses, et Türki saabunud Vene õhutõrjesüsteemi esimene partii on kehv uudis ja muudab pingelisemaks Türgi suhteid NATO-ga.

"80 miljoni elanikuga Türgi on meile oluline liitlane NATOs. Kehv on tänane uudis, et Türgi on Venemaalt kätte saanud õhutõrjesüsteemi S-400 esimese partii," kirjutas Paet reedel

"Türgi samm osta Venemaalt õhutõrjesüsteem on pingestanud suhteid Ameerika Ühendriikidega ja teiste liitlastega NATOs. Küsimus on nii poliitilises valikus kui relvasüsteemide ühildatavuses," märkis Paet.

Türgi sai USA-ga pingeid põhjustanud tehingu raames reedel kätte esimese partii Vene õhutõrje raketisüsteeme S-400, teatas kaitseministeerium.

Laupäeval saabus Türki saabus teist päeva järjest Vene õhutõrjesüsteemi S-400 komponente, hoolimata USA sanktsioonide ähvardusest.

Türgi kaitseministeerium teatas Twitteris neljandast Vene kaubalennukist, mis saabus pealinna Ankara lähistel Murtedi õhuväebaasi. Reedel teatas ministeerium, et S-400 komponendid on hakanud Türki jõudma.

USA on korduvalt ähvardanud, et kehtestab sanktsioonid oma NATO liitlase Türgi suhtes ning peatab Türgiga F-35 varghävitajate programmi, kui Ankara ei loobu kavast osta Vene õhutõrjesüsteeme. Türgi pole USA survele allunud ning rõhutab, et kaitsevarustuse ostmine on riigi suveräänne küsimus.

USA administratsioon ei vastanud reedel avalikult, kuidas ta S-400 Türki toimetamisele reageerib.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles pärast juunikuist kohtumist USA presidendi Donald Trumpiga, et Ankarat S-400 ostmise tõttu sanktsioonid ei ähvarda.

USA ametiisikud kardavad, et Venemaa kasutab S-400 paigutamist Türki selleks, et lihvida süsteemi oskusi lääneriikide lennukite allatulistamisel.

NATO väljendas samuti muret seoses Türgi otsusega osta Vene õhutõrje raketisüsteemid S-400.

"Me oleme mures võimalike tagajärgede pärast, mida toob kaasa Türgi otsus omandada S-400 süsteemid," lausus NATO ametnik.

Vene süsteem ei ole liitlaste relvadega, muu hulgas USA varghävitaja F-35ga, ühildatav.