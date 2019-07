"See on kahtlemata pettumust valmistav," lausus Esper senati relvateenistuste komitees ametissekinnitamise kuulamisel. "Türgi on olnud pikaajaline ja väga võimekas liitlane NATO-s, kuid nende otsus osta S-400-d on vale."

Vene raketisüsteemide tarned Türgile algasid reedel ja president Recep Tayyip Erdoğan avaldas esmaspäeval lootust, et need jõuavad lõpule aprillis 2020.

USA on korduvalt ähvardanud, et kehtestab sanktsioonid oma NATO liitlase Türgi suhtes ning peatab Türgiga F-35 varghävitajate programmi, kui Ankara ei loobu kavast osta Vene õhutõrjesüsteeme. Türgi pole USA survele allunud ning rõhutab, et kaitsevarustuse ostmine on riigi suveräänne küsimus.

Ühendriikide kaitseministri kandidaat ütles senati komiteele, et on juba öelnud Türgi kaitseministrile Hulusi Akarile, et tema poliitika on: "teil võivad olla kas S-400-d või F-35-d, aga mitte mõlemad".

"S-400-de hankimine õõnestab fundamentaalselt F-35 võimeid ja meie võimet säilitada tulevikus üleolek õhus," sõnas ta.

Esper ütles senaatoritele ka, et Ühendriigid peaksid otsima praeguses vastasseisus Iraaniga diplomaatilisi lahendusi ning vältima sõda.

"Ma olen päri, et me ei taha sõda Iraaniga. Me ei taotle seda. Me peame pöörduma tagasi diplomaatilise kanali juurde," lausus ta.

Esperi sõnul plaanib valitsus anda kongressile peagi ülevaate plaanist teha teiste riikidega koostööd kaubalaevaliikluse senisest tõhusamaks jälgimiseks Pärsia lahel ja selle ümbruses.

Plaani "Operatsioon Sentinel" eesmärk on heidutada Iraani laevaliikluse takistamiselt Pärsia lahel ja hoida ära Teherani-poolsed valearvestused, lausus ta.

USA on süüdistanud Iraani mais ja juunis Pärsia lahel aset leidnud salapärastes rünnakutes tankerite vastu ning islamivabariigi õhutõrje tulistas 20. juunil alla Ühendriikide drooni.

Ühendriigid on saatnud viimastel kuudel Iraani lähistele tuhandeid sõdureid, tuumarelvavõimekusega B-52 pommitajaid ja hävitajaid.

Trumpi hinnangul on suhted Türgiga endiselt head

USA president Donald Trump ütles teisipäeval, et suhted Türgiga on endiselt head hooolimata Ankara relvatehingust Venemaaga.

Trumpi hinnangul oli Türgi sunnitud ostma Venemaalt õhutõrje raketisüsteemid S-400 seoses tema eelkäija Barack Obama otsustega.

"Mul on head suhted Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga. See on väga karm olukord, kuhu me oleme sattunud ja me teeme tööd selle lahendamiseks - vaatame, mis saab," ütles Trump.