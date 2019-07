Briti meediastaar hukkus elektritõukeratta õnnetuses

Briti telesaatejuht ja YouTube'i staar Emily Hartridge hukkus reedel, põrgates elektritõukerattal sõites kokku veoautoga. Tegemist on esimese juhtumiga Ühendkuningriigis, kui liikluses hukkub e-tõukerattal sõitja.

Õnnetus juhtus reede hommikul Londoni edelaosas Batterseas, kus 35-aastane meediastaar põrkas Queen's Circuse ringristmikul kokku veoautoga. Ristmik oli 2015. aastal ümber ehitatud, et hoida autod ja jalgratturid eraldi, kuid selle disaini kritiseeriti, kuna see oli väidetavalt segase liiklusskeemiga. Eelmisel aastal hukkus samas jalgrattur, kes sai samuti tabamuse veoautolt, kirjutas ajaleht The Guardian.

Ühendkuningriigis on keelatud sõita elektritõukerattaga, tasakaaluliikuriga ja muude sarnaste sõidukitega sõiduteedel. Briti transpordiminister Michael Ellis plaanib edsmaspäeval kohtuda selliseid sõidukeid väljarentivate ettevõtete esindajatega, et paluda neilt oma klientidele tutvustada sellekohaseid seadusi.

Hartridge sai seitse aastat tagasi tuntuks sotsiaalmeediasse postitatud videotega "Kümme põhjust miks...", milles ta vaatas kaasaegset elu läbi huumoriprisma. Pärast seda, kui ta auditoorium oli kasvanud iganädalalselt kolm miljonini, sai ta telesaate 4OD's Oh Sh*t I'm 30 üheks juhiks ning intervjueeris muuhulgas näitlejaid nagu Eddie Redmayne ja Hugh Jackman.