Bolt sisenes taas Londoni turule

Suur-Londoni piirkonnas elab pea üheksa miljonit inimest ning linna külastab 30 miljonit turisti aastas.

Bolti asutaja Markus Villigi sõnul tähendab Bolti saabumine Londonisse, et esimest korda on Euroopa suurimate transpordimahtudega metropolis tekkinud tõsisem konkurent Uberile. See omakorda on hea uudis nii autojuhtidele kui sõitjatele, kelle jaoks seni on valik olnud napp.

"Toimetame täna enam kui kolmekümnes riigis üle maailma ja oleme näinud, kuidas konkurentsi elavnemine toob kaasa madalamad hinnad klientidele ja parema teenistuse juhtidele. Oleme veendunud, et nii läheb ka Londonis," rääkis Villig.

Londonis käivitub Bolti tegevus koos äpisisese paanikanupuga, mille eesmärk on lisada turvatunnet juhile ja reisjatele. Nupule vajutamine loob ühenduse politseiga ja saadab sõnumi ööpäevaringselt töötavale klienditoeüksusele.

"Londoni suuruses linnas on turvalisusel suurem kaal ja sellele vastavad ka regulaatori ootused. Kuna konkurendid ei ole minevikus turvalisust piisavalt tähtsaks pidanud, on ka nõuded karmistunud," rääkis Villig.

Teisipäeval Pariisis ja Madridis toimivat elektritõukerataste renditeenust Bolt Londonis esialgu ei paku.

Bolt on ka varem üritanud Londoni turul kanda kinnitada, kui ettevõte Taxify nime all 2017. aasta septembris seal tegevust alustas. Litsentsiga ilmenud probleemi tõttu pidi ettevõte kolm päeva hiljem tegevuse lõpetama.

2013. aastal Taxify nime all asutatud Eesti tehnoloogiaettevõte tegutseb täna rohkem kui 30 riigis.