Rootsis kukkus alla väikelennuk, hukkus üheksa inimest

Esialgsetel andmetel kukkus väikelennuk GippsAero GA8 Airvan alla õhku tõusmise ajal, vahendas Yle Rootsi väljaandeid.

Ajalehe Aftonbladet kätte jõudnud videos on näha, et lennuk kukkus alla ots ees.

Häirekeskus sai teate juhtunu kohta kohaliku aja järgi kell 14.09.

SVT teatel on võimud hukkunute lähedastega juba kontakteerunud. Meedias on varem levinud ka väiteid, et mõned langevarjurite rühma liikmed kas ei olnudki lennukisse läinud või olid jõudnud sealt enne õnnetust välja hüpata.

Päästeteenistuse teatel kukkus lennuk Stor Sandskär saarele, mis asub Umeå lennuväljast paari kilomeetri kaugusel. Võimuesindajate sõnul on lennuki kukkumiskoht tuvastatud ning sündmuskohale on saadetud mitmeid päästerühmi.

Hetkel on lennuõnnetuse põhjus ja täpsemad asjaolud veel selgitamisel.