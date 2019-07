NATO keskus: Põhja- ja Baltimaad on propaganda tõrjumisel eeskujuks

Põhja- ja Baltimaad võiksid anda teistele riikidele eeskuju, kuidas tõrjuda välismaiseid propagandarünnakuid ja valimistesse sekkumist, leiavad Riias asuva NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuse eksperdid. Eestis, Lätis, Soomes ja Rootsis uuriti, milline on neis riikides sise- ja väliskoostöö valimiste turvalisuse tagamisel.

Neljas riigis läbi viidud uuringu eesmärk polnud näidata, kas viimaseid valimisi on keegi mõjutanud või mitte. Küll aga selgitati, kui tõhus on kaitse võimalike rünnakute vastu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuse ekspertide hinnangul on nii Eesti, Läti, Soome kui ka Rootsi teinud mõjutustegevuse ennetamiseks teistest riikidest enam ja valimiste turvalisus on kõikjal võrdselt tagatud.

"Läänemere piirkonna riigid tõusevad esile oma eesmärkide ja hoiakutega kindlustada demokraatlikke ja läbipaistvaid valimisi," rääkis NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuse vanemekspert ja Läti peaministri koosseisuväline nõunik Guna Šnore.

Üldine Venemaa-poolne soov lõhkuda lääneriikide väärtusruumi on NATO keskuse hinnangul täiesti tuntav ja nagu varasemad uuringud näitavad, on valimisi mitmel pool ka mõjutatud. Kaks peamist hooba mõjutamiseks ju ongi - valimised ja sotsiaalmeedia.

"Euroopa Liidu Stratcomi Task Force on oma uuringutes ja raportites öelnud, et Venemaa on mõjutanud ja sekkunud Hispaania valimistesse, Kataloonia iseseisvumise protsessi, Brexitisse, Saksamaa, Prantsusmaa ja Ameerika Ühendriikide valimistesse," märkis NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuse asedirektor Peeter Tali.

Põhja- ja Baltimaade valitsused ning erinevad organisatsioonid on õppinud valimiste kaitset koordineerima nii riikide sees kui ka samu väärtusi kandvate riikide vahel.

"Sotsiaalmeedia ja internetiplatvormide reguleeritusele ja läbipaistvusele peaks poliitikud rohkem tähelepanu pöörama Euroopa Liidu tasemel ja ka teistes rahvusvahelise koostöö vormides," sõnas Guna Šnore.

NATO keskuse uuring näitab, et üldise mõjutussoovi kasvades on vaja vabu ja demokraatlikke valimisi kõikjal tõhusamalt kaitsta.