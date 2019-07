Peterburi linnavõimud soovisid tõendit, et Boriss Strugatski oli kirjanik

Sellise tõendi olemasolu nõudis mälestustahvli initsiatiivgrupilt Peterburi kultuurikomisjon, vahendas Ehho Moskvõ.

"Kui selgus, et vaja läheb tõendit selle kohta, et Boriss Strugatski oli kirjanik, siis, ausalt öeldes, olime me natuke hämmingus. Meile tundus, et see on ühiskondlik fakt mitte ainult vene, vaid ka kogu maailma kirjanduse jaoks," rääkis initsiatiivgruppi kuuluv linnavolikogu liige Boriss Višnevski.

Višnevski märkis, et Peterburi kirjanike liit on juba nõustunud sellist tõendit väljastama.

Linna kultuurikomisjonist öeldi omakorda väljaandele Delovoi Peterburg, et selline protseduur tulenevat seadusest. "Silmapaistvate isikute puhul võivad selgitusnõuded tunduda naeruväärsed, isegi solvavad. Kuid need nõuded on vajalikud, et välistada vigu," märkis linnavõim.

Mälestustahvlit soovivad aktivistid paigaldada Võidu tänava majale nr 4, kus Strugatski pikka aega elas. Mälestustahvli eskiis on juba valmis, hetkel on käimas rahastajate otsimine.

Astronoomi haridusega Boriss Strugatski (1933-2012) oli üks Venemaa kui ka maailma olulisemaid ulmekirjanikke, kes koos oma vanema venna Arkadiga (1925-1991) avaldas kümneid romaane ja muid proosateoseid, millest tuntumad on näiteks "Hukkunud Alpinisti hotell", "Väljasõit rohelusse", "Purpurpunaste pilvede maa" ja "Raske on olla jumal". Pärast venna surma avaldas Boriss Strugatski veel kaks romaani pseudonüümi S. Vititski all, millest "Selle ilma väetid" on tõlgitud ka eesti keelde.

Boriss Strugatski oli tuntud ka president Vladimir Putini kriitikuna.