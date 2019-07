Ajaleht: eestimaised vaglad sobivad toidulauale

Mesitarus arenevad munadest vaglad, kellest pärast nukkumist saavad mesilased. Kuid vaglastaadiumis võib tarru pugeda ka varroalest.

"Tavaliselt on nii, et kui lest on suudetud külmutades ära tappa, siis mesinik lõikab selle kärjest välja, viskab minema ja vaglad jäävad sinna alles. Aga miks visata see ära, kui saaks toiduna kasutada," rääkis Tammeleht Virumaa Teatajale.

Pereema ise teeb nii, et raputab külmunud vaglad kärjest välja paberile ja hiljem sõelub need läbi marjasõela – parasiidid ja vaha kukuvad sõelast läbi, aga vaglad jäävad sinna alles.

Tammeleht soovitab vaklade säilitamiseks panna nad nõuga sügavkülma,

"Aga kui tekib isu nad kohe ära süüa, siis otse kuuma panni peale," soovitas ta.

Tammelehe sõnul kõlbavad vastsed kõlbavad süüa igas vanuses, aga kõige paremini peaks maitsema just siis, kui nende silmad on lillad.