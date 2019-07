Anija mõisa mesilased ehitasid kärje elupuu oksale

Anija mõisamesiniku Heiki Kruusalu üllatus oli suur, kui mesitaru sülem hakkas juuni alguses kärge ehitama otse tarude kõrval asuvale elupuu oksale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sülem oli kahes osas. Kruusalu võttis suurema grupi alla, pani sülemikasti, kuid väiksem punt ei järgnenud. Nii saigi sülem poolteist kuud rahulikult puuoskal tegutseda.

Mesinik otsustas kärje puu otsast alla võtta, sest seoses vihmaste ja tuuliste ilmadega on sülemis mesilaste arvukus vähenenud ja nii nad pikalt vastu ei pea.

"Nüüd võtsin ta maha. See on ainus võimalus neid päästa. Tundub, et ema on sees, munad on sees, siis ühendada teise perega ära on üks

võimalus, teine võimalus anda neile noori mesilasi juurde," selgitas Kruusalu.

Kruusalu sõnul ehitavad mesilased kärje näiteks katuse või pesa alla ja puuõõnsustesse. Puuoksa eelistavad mesilased Eesti tingimustes pigem harva.

Tänavu mesinik meesaagikust halvaks ei pea, kuid on olnud ka paremaid aastaid. Üldiselt eelistavad mesilased soojemat ja kuivemat ilma.

"Juulikuu oli ikka üsna kehv kuni siiamaani viimaste päevadeni, aga viimane nädal on tulnud ikka päris kenasti sisse, mesilaste töövõime on tohutu. Kui pere on suur, siis nad suudavad selle ühe-kahe nädalaga päris palju korjata," rääkis mesinik.