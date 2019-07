USA prokurörid loobusid süüdistusest Kevin Spacey vastu

William Little on varem süüdistanud Spacey't selles, et näitleja ründas teda seksuaalselt 2016. aasta juunis ühes Massachusettsi baaris. Little oli siis 18-aastane, vahendasid Reuters ja Yle.

Little'i väidete alusel esitati Spacey'le jaanuaris süüdistused kehalises väärkohtlemises ja seksuaalaktile sundimises.

Nüüd aga loobus Little tunnistuste andmisest. Täpsemalt viitas ta loobudes USA põhiseadusele, mis võimaldab enda vastu tunnistamisest keelduda. Spacey advokaadid olid noormeest varem süüdistanud selles, et ta oli oma nutitelefonist kustutanud sõnumeid, mis oleksid toetanud kaitse argumente. Eelmisel kuul toimunud istungil loobus Little enda vastu tunnistamast, kui pidi andma ütlusi oma kadunud mobiiltelefoni kohta.

Eelnevast lähtudes otsustaski prokuratuur, et Spacey vastu esitatud süüdistustest loobutakse. Märkimisväärne on ka see, et tsiviilhagist Spacey vastu oli Little juba varem loobunud.

Spacey on süüd kogu kohtuprotsessi vältel eitanud. Spacey advokaat ei soovinud pärast prokuratuuri äsjast otsust kommentaare jagada.

Spacey't on seksuaalses ahistamises süüdistanud ka teised ning temaga seotud skandaal sai alguse, kui 2017. aasta oktoobris teatas näitleja Anthony Rapp, et Spacey oli üritanud teda 1986. aastal võrgutada. Rapp oli siis 14-aastane. Spacey vabandas seepeale ebasündsa käitumise eest.

Spacey karjäärile andsid süüdistused seksuaalses ahistamises ja ebasündsas käitumises tõsise hoobi. Ta pidi loobuma peaosast teleseriaalis "Kaardimaja" ning Ridley Scotti filmis "Kogu maailma raha" vahetati välja kõik tema osalusega stseenid.