Sirk ütles, et suurim väljakutse tema ametis on töötajate motiveerimine ja igapäevane käigus hoidmine. Ta lisas, et kõige tähtsam ülesanne saab olema õhuväe peamise eesmärgi täitmine ehk õhuruumi ööpäevaringne seire.

Sirk alustas teenistust kaitseväes 1997. aastal. Ta on lõpetanud Eesti riigikaitse akadeemia ja Ameerika Ühendriikide õhuväe sõjakolledži ning täiendanud end erinevatel õhuväe ja juhtimisalastel kursustel.

Enne õhuväe ülema ametkohale astumist oli Sirk riigi kaitseinvesteeringute keskuse direktor. Varem on ta olnud lennubaasi ülem, õhuväe staabiülem ja Eesti sõjalise esindaja asetäitja NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris. 2014. aastal valiti kolonel Sirk aasta ohvitseriks.

Sirki on autasustatud kaitseministeeriumi kuldrinnamärgiga, kaitseväe teenetemärgiga kaitsealaste teenete eest, kaitseväe eeskujuliku teenistuse ristiga, kotkaristi IV klassi teenetemärgiga ning kaitseväe pikaajalise teenistuse medaliga.

Pidulikul tseremoonial kõne pidanud kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem tänas kolonel Valget õhuväe juhtimise eest. "Õhuturve, õhuseire, liitlaste vastuvõtmine, õppekogunemised ja reservväelased – need on tulemused, mida on õhuvägi viimaste aastate jooksul hoidnud ja paremaks muutnud. Ma tänan kolonel Valget ka selle eest, et ta on olnud aus ülem – ta on julgenud tulla ja rääkida probleemidest ausalt. Ma arvan, et see on väga oluline iseloomuomadus ja näitab vaprust," ütles kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem.

Kolonel Riivo Valge jätkab oma teenistust kaitseväe akadeemia ülema administratsiooni ülemana.