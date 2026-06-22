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Galerii: Eestisse jõudsid õhutõrjesüsteemid IRIS-T

Eesti
Eestisse jõudsid õhutõrjesüsteemid IRIS-T
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16 pilti
Eesti

Esmaspäeval võttis õhukaitsedivisjon Ämari lennubaasis vastu riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) poolt soetatud Saksa kaitsetööstusettevõtte Diehl Defence toodetud mobiilsed õhukaitse raketisüsteemid IRIS-T SLM, mis annavad kaitseväele võime mõjutada õhuohtusid kaugemalt ja kõrgemalt kui ka võimaluse reageerida erinevatele õhuohtudele.

"See on tähtis päev kaitseväe ja õhuväe jaoks. Me alles alustame oma teekonda õhukaitse ülesehitusel ja kuigi meil läheb veel kuid, et tagada süsteemi operaatoritele vajalik väljaõpe ja jõuda selle süsteemiga taktikaliselt põllule. Oleme hetkel tegemas õhukaitse mõistes tugevat kvalitatiivset hüpet," ütles õhuväe ülem brigaadikindral Riivo Valge.

"Laskesüsteemi suurim eelis, mida meil pole varem olnud, on selle laskekõrgus, mis ei võimalda vaenlasel meist üle lennata. Kui see süsteem on maastikul, peab vaenlane sellega arvestama ja leidma muid lähenemistrajektoore. Ning kuna see süsteem on taktikaliselt väle, siis vastane peab tegema need otsused viimasel hetkel ajasurve tingimustes, mis loob eeldused vigadeks, mida meie saame oma hüvanguks ära kasutada," lisas Valge.

IRIS-T SLM keskmaa õhukaitsesüsteem on mõeldud eelkõige vastase lennukite, kopterite ja tiibrakettide hävitamiseks kuni 40 km kaugusel ja 20 km kõrgusel. Sellega piiravad õhukaitsedivisjoni raketieskadrillid vastase õhuründevahendite tegevusvabadust. IRIS-T õhukaitse-raketisüsteemid on kiiresti ümberpaigutatavad, mis võimaldab reageerida olukorra muutumisele ja hetkevajadustele.

"IRIS-T näol on tegu ennast Ukrainas tõestanud keskmaa õhukaitsesüsteemiga, mis viib meie õhukaitse uuele tasemele ja annab meile võimaluse mõjutada vastase tegevust oluliselt kaugemalt ja kõrgemalt kui senised lühimaa süsteemid. Sõda Ukrainas on selgelt näidanud, et tugev õhukaitse on riigikaitse keskne osa, mis on hädavajalik meie inimeste, kaitseväe üksuste kui ka elutähtsa taristu kaitsmiseks," ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

"Hea meel on näha, et 2023. aasta sügisel koos Lätiga sõlmitud ühishankeleping ettevõttega Diehl Defence on jõudnud olulise verstapostini, mil süsteem keskmaa õhutõrjevõime rajamiseks on Eestis kohal ning kaitsevägi saab alustada väljaõppega," ütles RKIK-i peadirektor Elmar Vaher.

"Selleks, et hangitud süsteemi oleks võimalik edukalt kasutada ka aastakümnete pärast, hindasime põhjalikult kogu selle elutsüklit. Nii tagasime kaitseväele lahenduse, mille võimekus, tarnekindlus ja toetusteenused vastaks Eesti vajadustele nii täna kui ka tulevikus. Kokku on RKIK hankinud Eesti kaitseväele kolm tuleüksust, millest esimene on nüüdseks kohal ja ülejäänud jõuavad järgmise aasta jooksul," lisas Vaher.

Üks IRIS-T SLM tuleüksus koosneb tavaliselt laskeseadmetest, radarist ja tulejuhtimiskeskusest, millele lisanduvad toetusvahendid, näiteks remondi-, varuosade- ja ümberlaadimismasinad.

"Tarne Eestisse näitab, et oleme suutelised tarnima ka praeguse märkimisväärse surve tingimustes, mida Euroopa õhukaitseturg praegu kogeb. Iga tarnitud süsteemiga tugevdame oma partnerite kaitsevõimet, panustame mõõdetavalt NATO alliansi turvaarhitektuuri ning aitame seeläbi kaitsta ka Eesti rahvast," ütles Diehl Defence tegevjuht Helmut Rauch.

Diehl Defence on juhtiv õhukaitsesüsteemide terviklahenduste pakkuja, mille tootevalikusse kuuluvad erinevad õhu- ja raketikaitsesüsteemid ning laskemoon.

Toimetaja: Johanna Alvin

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