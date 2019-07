Noored leiutajad mõtlevad suvekoolis välja uusi tooteid

Sel nädalal kogunes 100 noort Tallinnasse suvekooli Hüppelaud, kus nelja- kuniviieliikmelistes rühmades arendati innovaatilisi ideid tulevikuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Suvekool Hüppelaud on juba kolmandat aastat toimuv formaat, kus me pakume põhi- ja keskkooli õpilastele võimaluse tulla terveks nädalaks ehitama mingit toodet, mingit probleemi lahendama, mis neil võib-olla endal elust on, ja nad saavad selle nädala jooksul valmis ehitada füüsilise toote või tarkvara," selgitas Hüppelaua peakorraldaja Ede Tamkivi.

"See on üks väga tore võimalus natukene kätt harjutada reaalse toote või teenuse arenduse vallas, mõelda välja, kes on mingisuguse teenuse sihtgrupp, natuke panna ennast selle võimaliku kliendi kingadesse," kirjeldas Transferwise'i arendusjuht Alvar Lumberg.

Kuna suvekooli oli tulnud nii eesti keelt kui ka vene keelt kõnelevaid noori, siis omavahel vesteldi inglise keeles, et kõik aru saaksid.

Tulevikus on tehnoloogia valdkonda vaja järjest rohkem inimesi.

"Väga lahe oleks, kui me saaksime tehnoloogilised lahendused ja sotsiaalse ettevõtluse või tehnoloogiaõppe just omavahel kokku panna," ütles sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku tegevjuht Marge Maidla.

"Palju räägitakse sellest, et IT-erialades on meil aastas umbes 2000-inimeseline põud. Selgelt, ma arvan, et siin ei piisa ainult programmeerimisoskusest, vaid me peame õpetama ka n-ö pehmeid oskuseid sinna juurde," ütles Tamkivi.

Transferwise tellis kevadel Tartu ülikoolist uuringu, millest selgus samuti, et üha enam on vaja reaalaladega tegelevaid noori.

"Eelkõige tehnoloogiast arusaamine ja arusaamine sellest, kuidas seda erinevates valdkondades rakendada," selgtas Lumberg.

Tänavuses suvekoolis ehitavad rühmad füüsilisi tooteid ja arendatakse ka platvorme. Rühm Touchpay töötab selle kallal, et tulevikus oleks võimalik maksta vaid sõrmega.

"Meie teeme näpulugejaga makseterminali, mis asendab sinu pangakaardi su näpuga. Kõik protsess on täpselt sama nagu tavalise makseterminaliga - viipemakse, pangakaart, pin kood sisse. Siin on lihtsalt, et näpp ja kõik tehtud," selgitas Uku Toosens.