Hiiumaa loodab uue elamuskeskusega meelitada turiste saarele ka talvel

25 meetri kõrgune Tuuletorn torkab Käinas kaugelt silma. Selle rajamiseks sai Hiiumaa vald 854 000 eurot toetust ka piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tuuletorni tuleb läbi viie korruse Hiiumaad tutvustav ekspositsioon, kus on lühiülevaade Hiiuma ajaloost, kultuurist ja loodusest. Saab maitse suhu, et minna siis hiljem saart ise avastama. Lisaks peaks siia tulema vähemalt Eesti - minu andmetel ka Baltikumi - kõrgeim ronimissein," kirjeldas Hiiumaa vallavanem Reili Rand.

Lisaks avatakse hoones kohvik. Kuna Tuuletorn kerkib Käina ujula kõrvale, saab see spordirajatis nüüd korraliku sissepääsu, mis jäi omal ajal ujulat ehitades tegemata.

Teemakeskuse idee on Käinas ammune. "Talvel läheb ju Hiiumaal igavaks. Mida vähem on püsielanikke, seda igavamaks läheb. Ometi me tahame, et meil käiks külastajaid, turiste ka sügisel-kevadel, et neil oleks ka talvel midagi teha. Lõpuks, konkeetseks läks sellest hetkest, kui EAS-i poolt tuli selline meede, et just külastuskeskused, elamuskeskused," selgitas Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg.

Tuuletorn loodetakse avada aastavahetuseks. Aastaseks külastuste arvuks on Tuuletorni puhul prognoositud vähemalt 25 000.

"Selle investeeringu tasuvus sõltub kõikidest hiidlastest ja meie külalistest ja loomulikult sellest, kui hästi õnnestub meil see sisu käima panna. Aga me näeme, et valla võimalus on panustada just selleks, et aastaringselt oleks siin tegevust nii kohalikel elanikel kui ka Hiiumaa külalistel," ütles Rand.

Elamuskeskuse põhiprojekti koostas OÜ Esplan ja arhitektuurilised lahendused tegi büroo Arhitekt 11. Selle ehitab AS Eston Ehitus ja ekspositsiooni loob produktsiooniettevõte Motor.