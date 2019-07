Valga militaarfestival taaselustas ajaloo muinasajast peale

Valga MilFest on aastatega muutunud nii populaarseks, et sinna osalema või vaatama sõidetakse kohale paljudest riikidest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seekord pakkus festival uut programmi - ära jäi tavapärane sõjatehnika paraad, seevastu taaselustati ajalugu muinasajast peale.

Sõjameeste laager oli seekord linnapargis ja kõigile kogu aeg avatud.

Lätis on üsna palju sõjaajaloo klubisid, mille liikmed on uurinud ka kaugemaid lahinguid.

"Ajaloolise lahingu taaselustamine on üsna keeruline. Tuleb läbi töötada palju allikaid ja uurida ajalugu. Tähtis on täpsus, sest taaselustamine on ju see, mis on kunagi toimunud," rääkis ühingu Riia Komtuur liige Julian Rizov.

Näha sai ka viikingite aega, rüütlivõitlust, Põhjasõda, Vene-Prantsuse sõda, Vabadussõda ja Teise maailmasõja sündmusi kaitseliinil Walk.

"Napoleoni aeg kätkeb endas palju suuri lahinguid. See on terve epohh. Siit ka põhjus, miks väga paljud huvituvad Napoleoni aegadest," ütles Läti sõjaajaloo klubi liige Vladimir Nikiforov.

"Ega Eesti sõjaajalugu ei seisne ainult 1944. aastas. Me olemegi nüüd siia põiminud kokku Eesti sõjaajaloo läbi ajalooprisma - muinasajast kuni 20. sajandi keskpaika. Tuntud ajaloolased räägivad iga lahingu sisse ning täna on siin paugutamist parasjagu," rääkis MilFesti peakorraldaja Meelis Kivi.

Lisaks sõjaajaloo klubidele osalesid festivalil ka Eesti riigikaitse ja siseturvalisuse tagajad.

Valga militaarajaloo teemapargis viibinud ERR-i ajakirjanik Ragnar Kond rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et eelmisel aastal külastas teemaparki ja ka Väikese Emajõe õppepolügooni rohkem kui 60 riigi esindajad.

Kondi sõnul on Valga teemapark teinud väga suurt tööd, et sõjaajaloo populaarsust tõsta.

"Siin on, mida vaadata, mida teha. Milfest on ainult üks, ehkki kõige suurem üritus aasta jooksul, aga pidevalt toimuvad ju riigikaitselaagrid, muud põnevad laagrid, kus saab harjutada, proovida, ajalugu tundma õppida. See on olnud pidev töö ja kandnud lõpuks vilja," rääkis Kond.