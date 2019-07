Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis teatas parlamendile, et asub viivitamatult makse langetama, kuid peab siiski kinni Euroopa laenuandjatega kokku lepitud säästukavast.

Kõigepealt on kavas langetada ebapopulaarset kinnisvaramaksu 22 protsenti. Mitsotakis rääkis ka tulumaksukünnise langetamisest ja ettevõtete tulumaksu järk-järgulisest langetamisest.

Mitsotakis loodab, et julged reformid majanduses ja avalikus halduses toovad pärast 2020. aastat kaasa tugeva majanduskasvu.

Ta ütles parlamendile, et kuni sinnamaani peetakse kinni eelmise peaministri Alexist Tsiprase ajal antud lubadusest, et eelarve on sel ja järgmisel aastal 3,5-protsendilise ülejäägiga. Pärast seda tahab ta enda sõnul laenuandjaid veenda vähendama ülejäägi nõudmist realistlikumale tasemele.

Laenuandjatega sõlmitud leping ei näe enne 2022. aastat leevendusi ette. Euroala päästefondi juht Klaus Regling ütles Ateenas käies, et Mitsotakise kasvu toetav poliitika on hea, aga siiski on ebaselge, kuidas Ateena väiksemate tuludega hakkama saab.