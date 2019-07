Kui loetud oli rohkem kui 90 protsenti häältest, toetas Uut Demokraatiat 39,8 protsenti valimas käinutest. Vasakpoolse peaministri Alexis Tsiprase erakond Syriza oli kogunud 31,5 protsenti häältest.

Paremäärmuslik erakond Kuldne Koidik jäi napilt alla parlamenti pääsemiseks vajaliku kolme protsendi künnist. Tegemist oli suure langusega parteile, mis oli riigi finantskriisi ajal tõusnud tähtsuselt kolmandaks erakonnaks.

"Ma palusin tugevat mandaati Kreeka muutmiseks. Te pakkusite seda heldelt," ütles Mitsotakis oma võidukõnes. "Alates tänasest algab raske, kuid ilus võitlus."

51-aastane Mitsotakis lubas jääda kindlaks oma kampaanialubadustele vähendada makse, meelitada riiki investeeringuid ja parandada olukorda tööturul. Ta on juhtinud arvamusküsitlustes juba kolm aastat ja suutis säilitada märkimisväärse edumaa.

"Kreeklased väärivad paremat ja saabunud on aeg, et me seda tõestaksime," sõnas ta.

Peaminister Tsipras tunnistas valimiskaotust ja helistas Mitsotakisele, et teda õnnitleda.

"Kodanikud on teinud oma valiku. Me täielikult austame rahva häält," ütles Tsipras oma toetajatele peetud kõnes.

Ta ütles, et Syriza teeb nüüd tööd kaitsmaks töötavate kreeklaste huve, olles "vastutustundlikus, kuid dünaamilises opositsioonis" valitsusele.

Tsipras avaldas lootust, et Uue Demokraatia naasmine valitsusse ei too kaasa kättemaksu, eriti nende märkimisväärsete edusammude osas, mille eesmärk on kaitsta töölisi ja sotsiaalset enamust.

Tegemist oli esimeste üldvalimistega pärast seda, kui Kreeka väljus kolmest rahvusvahelisest abipaketist, millega kaasnesid karmid kokkuhoiumeetmed, seal hulgas maksude tõus ja kulutuste vähendamine.

Finantskriis tõi kaasa tööpuuduse ja vaesuse järsu kasvu ning majanduse kokkutõmbumise veerandi võrra.

Mitsotakis lubas muuta Kreeka ärisõbralikumaks, moderniseerida riigi kurikuulsa bürokraatiamasina ja vähendada makse.

44-aastane Tsipras otsustas korraldada ennetähtaegsed valimised pärast seda, kui Syriza sai Euroopa Parlamendi ja kohalikel valimistel mais ja juuni alguses ränga kaotuse.

Tsipras tuli võimule 2015. aastal lubadusega muuta Kreeka kahe esimese abipaketiga kaasnenud kokkuhoiumeetmeid, kuid pärast kuid kestnud läbirääkimisi rahvusvaheliste kreeditoridega oleks Kreeka äärepealt eurotsoonist välja langenud. Tsipras oli sunnitud allkirjastama kolmanda paketi ja kehtestama veelgi karmimad kokkuhoiumeetmed.

Syriza populaarsusele mõjus negatiivsena ka nimekokkulepe Põhja-Makedooniaga. Kuigi lääs tervitas seda kokkulepet, olid paljud kreeklased sellele vastu.

Uus Demokraatia oli viimati võimul 2014. aastal koalitsioonis Kreeka sotsialistidega.

Endine pankur Kyriakos Mitsotakis kuulub Kreeka juhtivasse poliitikutedünastiasse. Tema isa on endine peaminister Konstantinos Mitsotakis, üks Kreeka kauaaegsemaid parlamendiliikmeid. Tema õde on eksminister ja Ateena esimene naislinnapea Dora Bakoyannis.

Juncker tervitas Kreeka konservatiivide valimisvõitu

Euroopa Komisjoni ametistlahkuv president Jean-Claude Juncker õnnitles Kreeka konservatiivse opositsiooni liidrit Kyriakos Mitsotakist pühapäeval üldvalimistel saadud võidu puhul.

"Ma soovin õnnitleda teid teie selge võidu puhul üldvalimistel," kirjutas Juncker Twitteris Mitsotakisele. "Saavutatud on palju, kuid palju on veel teha."

Juncker märkis, et Kreeka aitamine läbi finantskriisi oli Euroopa Komisjoni üks suurimaid saavutusi tema ametiajal.