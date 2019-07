Kreeka uus peaminister lubas esimesel valitsusistungil makse langetada

Esimesel valitsusistungil alates pühapäevasest valimisvõidust ütles erakonna Uus Demokraatia liider, et "maksueelnõu esimeste lubatud kärbetega" esitatakse kuu lõpuks.

Mitsotakis lubas alates 2020. aastast kärpida laialdaselt vihatud kinnisvaramaksu 30 protsendi võrra kahe aasta jooksul. Maksu kehtestas tema erakonna valitsus majanduskriisi ajal.

Ta lubas langetada ka tulumaksu piirmäärasid ja ettevõtete tulumaksu järkjärgult kaheksa protsendi võrra.

"Ei ole päevagi kaotada," ütles 51-aastane Harvardi vilistlane ja endine McKinsey konsultant ministritele, andes neile tegevuskava detsembrini ja lubades, et nende töö vilju hinnatakse jooksvalt.

Valimiskampaania ajal ütles Mitsotakis AFP-le, et plaanib veenda Kreeka võlausaldajaid nõustuma eelarveeesmärkide lõdvendamise ja "kõikehõlmava reformipaketiga".

Praeguse raamistiku järgi peab Kreeka hoidma kuni 2022. aastani 3,5-protsendist eelarveülejääki, kuid konservatiivide sõnul pärsiks see kasvu.

Mitsotakis, kes on lubanud elustada kõrgelt maksustatud Kreeka keskklassi, rõhutab, et Uuel Demokraatial on piisavalt head tahet Brüsseli poolt, et võlausaldajaid muutustes veenda.

Samas hoiatasid euroala rahandusministrid pärast tema valimisvõitu, et uus valitsus peab eealrvekohustustest kinni pidama.

"Me peame oma kohustusi täitma, see on ainus viis, mida ma tean usalduse võitmiseks," ütles eurogrupi juht Mario Centeno.

Kreeka parlamendi uus koosseis koguneb 17. juulil ja valitsus läheb usaldushääletusele 22. juulil, ütles Mitsotakis, kelle parteil on 300 kohalises parlamendis 158 mandaati.

Esimene valitsusistung kanti üle riigitelevisioonis, kuid Mitsotakise sõnul järgnevad istungid meediale avatud pole.