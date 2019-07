CENTCOM: USA sõjalaev võis alla kukutada kaks Iraani drooni

"Me oleme kindlad, et tõime alla ühe drooni, kuid me võisime alla tuua ka teise," ütles McKenzie uudistekanalile CBS antud intervjuus sõjalaeva USS Boxer pardal.

"Nagu alati, see oli keeruline taktikaline pilt, me usume, et kaks drooni," sõnas ta.

CBS ütles, et droonid kukutati alla elektroonilise signaali või impulsiga. Üks droon kadus USA sõjaväeradarite ekraanidelt ja teist nähti vette kukkumas.