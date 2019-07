Iraani Revolutsioonikaart eitas kolmapäeval, et USA tulistas riigi drooni alla.

"Ma kinnitan ametlikult, et mitte ühtegi Iraani droonidest pole alla kukutatud," ütles kindralmajor Hossein Salami Revolutsioonikaardi ametlikul veebilehel.

"Kui meie vaenlastel on väiteid Iraani droonide allatulistamise kohta, siis nad peaksid esitama asitõendid," lisas ta.

USA sõjalaev võis eelmisel nädalal Pärsia lahel tekkinud vastasseisus alla kukutada kaks drooni, ütles USA keskväejuhatuse (CENTCOM) komandör kindral Kenneth McKenzie teisipäeval.

"Me oleme kindlad, et tõime alla ühe drooni, kuid me võisime alla tuua ka teise," ütles McKenzie uudistekanalile CBS antud intervjuus sõjalaeva USS Boxer pardal.

CBS ütles, et droonid kukutati alla elektroonilise signaali või impulsiga. Üks droon kadus USA sõjaväeradarite ekraanidelt ja teist nähti vette kukkumas.

"Te võite seda näha selle ilusa veekogu põhjas lebamas," ütles USA president Valge Maja veebilehele postitatud avalduses.

Iraan tulistas eelmisel kuul alla USA drooni Global Hawk, mis oli väidetavalt sisenenud selle õhuruumi.