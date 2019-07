Tänavune Tallinna maraton ja sügisjooks kulgeb loomaaia kaudu

Septembri esimesel nädalavahetusel toimuva Tallinna maratoni trass kulgeb tänavu läbi Tallinna loomaaia, et tuhanded jooksjad saaks anda oma panuse loomaaia asukate, eeskätt tiigri elutingimuste parandamisse.

Eesti suurima rahvaspordisündmuse ja rahvusvahelise maratoni programm algab reedel, 6. septembril viiekilomeetrise noortejooksuga, jätkub laupäeval, 7. septembril lastejooksude ning kümnekilomeetrise sügisjooksuga. Pühapäeval, 8. septembril joostakse klassikaline maraton (42,195 km) ning poolmaratoniga (21,1 km).

Jooksjad sisenevad Ehitajate tee väravast (läänevärav), kust läheb paarikilomeetrine unikaalne rajaosa piisonite suunas, seejärel elevandimaja suunas, amuuri leopardi aedikust mööda ning väljutakse põhjaväravast, öeldi ERR-ile Tallinna loomaaiast.

Loomaaed on külastajatele jooksu ajal avatud.

Tallinna loomaaed koostöös Loomaaia Sõprade Seltsiga rajab amuuri tiigrile uut kodu - Tiigriorgu. Praegu viibib tiiger Pootsman Tšehhi loomaaias ning Tallinnasse tuuakse ta tagasi alles siis, kui siin on valminud talle uus kodu. Tiigrioru kontseptsiooni koostamisel on kaasa aidanud paljud eraisikud ja ettevõtted ning ka jooksusõbrad avaldasid soovi anda oma panus, et Pootsman saaks võimalikult kiiresti koju tagasi naasta. Raha kogutakse spetsiaalselt selleks valminud särkide müügist.

Tallinna maratoni särgid, mille müügist saadud raha läheb Tiigrioru ehituseks Autor/allikas: Tallinna maratoni korraldajad

Tallinna maratonil ja sügisjooksul osales mullu kokku 23 940 jooksjat 67 riigist.