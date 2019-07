Abivallavanema Erki Rubeni sõnul laekus vallavalitsusse taotlus metanoolitehase rajamisega alustamiseks Paldiski linnas või Lääne-Harju vallas, kirjutab Harju Elu.

Taotlust läbi töötades selgus, et tegemist on sellise objektiga, mille kavandamisel ei piisa kehtivast detailplaneeringust, vaid tegemist on olulist ruumi nõudva ehitisega. Selle kavandamine käib läbi kohaliku omavalitsuse üldplaneeringu.

"On toimunud läbirääkimised huvitatud isikuga, kelleks on Larkwater Group, seoses planeeringu finantseerimisega. Finantseerimise leping on huvitatud isiku poolt allkirjastatud. Kogu planeeringuga seotud finantspoole rahastamise eest kannab hoolt huvitatud isik. Vallale ei kaasne finantsilisi kohustusi. Mitte ainult planeeringu koostamise, vaid ka keskkonnamõjude tehnilise hindamise eest tasub Larkwater," täpsustas Ruben.

Nagu eriplaneeringu objektide puhul on, siis konkreetse tasu kohta valla piires arvestust praegu ei ole. "Asukoha valiku osa on eriplaneeringu esimene etapp. Tulebki välja selgitada, kus valla piires see sobivaim asukoht oleks. Kui asukoht on paigas, siis saab juba konkreetse lahenduse," arvas Ruben.

Šveitsi päritolu tööstuskontsern tahab Eestisse ehitada Euroopa suurima metanoolitehase, mille hind ulatub miljardi euroni; projekti tõukab Eestis tagant kunagine minister, praegune muusik ja ettevõtja Toivo Asmer. Larkwater on vabrikule sobivat kohta otsinud juba kolm-neli aastat. Valikus on olnud nii Läti, Leedu kui Poola.