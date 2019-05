Toivo Asmer tahab Eestisse tuua miljardieurose metanoolitehase

Välisinvestoriks on globaalse haardega Larkwater Group, mille peakontor asub Genfis. Kuigi nende tegevuse ja tausta kohta pole palju teada, tegeleb grupp kodulehe andmetel tööstuslike kemikaalide tootmise ja müügiga, samuti metallide ja nafta vahendamisega. Neil on üle maailma kaheksa kontorit ja grupi aastakäive ulatub 10 miljardi euroni, kirjutab Postimees.

Ajaleht märkis, et Paldiskisse kavandatav tehas oleks Euroopa suurim ja toodaks päevas üle 5000 tonni metanooli. "See on üks vägev ja suur, väga suur asi. Ja kui kõik läheb hästi, on võimalik see ka ära teha," kommenteeris Asmer, kes on kohtunud tehase rajamise arutamiseks Larkwateri juhatuse esimehe Juha Mikkoneniga.