Euroopa suurim metanoolitehas võib Paldiskis tööd alustada viie aasta pärast

Tehase ehitamiseks läheb vaja 60 hektarit maad ning välja on valitud ala, mis jääb Paldiski linnast veidi välja linna viiva tee äärde. Sealt pole kuigi pikk tee sadamasse ja lähedal on raudtee, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Enne ehituse algust tuleb hinnata tulevase tehase keskkonnamõju ja koostada eriplaneering. Valla volikogu andis lõppeval nädalal vallavanemale loa lepingute sõlmimiseks.

"Lääne-Harju vallavalitsus hakkab seda hankeprotsessi läbi viima - see tähendab eriplaneeringu koostaja leidmist ja keskkonnamõjude hindaja leidmist. Huvitatud pool on Larkwater Group, kes on kogu selle protsessi rahastaja. Omavalitsusele mingeid rahalisi kohustusi selle protsessiga ei kaasne," selgitas vallavanem Jaanus Saat.

Tehase maksumus ulatub miljardi euroni ning tulevane tehas peaks praegustel andmetel hakkama tootma 5000 tonni metanooli päevas. Metanooli kasutatakse mitmes tööstusharus. Tööd annab tehas rohkem kui 200 inimesele ja veel rohkem töökäsi on vaja ehitusel. Vald aga on huvitatud sellest, et töötajad ei tuleks mujalt, vaid oleksid valla elanikud ehk maksumaksjad.

"Täna ongi ka see küsimus, et kui ta neid töötajaid ei leia, siis neid hakatakse võõrtööjõuna kuskilt sisse tooma ja lõppkokkuvõttes võib olla see, et linn ei saa mingit maksutulu nende pealt, mille pärast oli ka meie nõudmine, et nad peavad siia rajama ka mingisuguse hoone või sotsiaalse objekti kohalikule kogukonnale," rääkis Saat.

Juttu on olnud sellest, et tehase rajajad võiksid Paldiskisse ehitada koolimaja koos raamatukogu ja saaliga, kus saaks korraldada näiteks linnarahvale kontserte. Selline saal Paldiskis puudub.

Vallavanem ütles, et Paldiskis on nõudlus üürikorterite järele, mis tähendab, et inimesed tulevad küll ajutiselt Paldiskisse tööle, kuid elama nad sellesse linna jääda ei kavatse. Üheks võimaluseks, et inimesed paikseks jääksid, on elukeskkonna parandamine ning just sellesse panustamist ootab vald kõigilt ettevõtjatelt, kes soovivad oma ettevõtte Paldiskisse rajada.