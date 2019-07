Briti kohus mõistis vangi pedofiilialaimu levitanud mehe

Kohtus loeti ette ka Beechi poolt laimatute ja nende lähedaste avaldused, milles nimetati mehe kohutavaid väiteid laste vägistamise ja mõrvamise kohta kõige hullemaks võimalikuks laimukampaaniaks, vahendasid Guardian ja BBC.

51-aastane Beech, kes on tuntud ka varjunime Nick all, mõisteti esmaspäeval Newcastle'i kohuts süüdi 12 kuriteoepisoodis, mis puudutasid õigusemõistmise õõnestamist, ning ühes pettuses.

Beechi valeväidete kohaselt tegutses Ühendkuningriigis 1970. ja 1980. aastatel suur pedofiilide võrgustik, kuhu kuulusid mitmed tähtsad poliitikud ja kõrged riigiametnikud ning mis saatis korda erinevaid lapseealiste poiste vastu suunatud kuritegusid - pilastamisi, vägistamisi, inimrööve, piinamisi ja tapmisi. Beechi väidete kohaselt kuulusid sellesse gruppi näiteks kunagine peaminister Edward Heath, Normandia dessandi veteran lord Bramall, kunagine siseminister Leon Brittan, rahvasaadik Harvey proctor, kunagine luureteenistuse MI6 juht sir Maurice Oldfield, ülemkoja saadik Greville Janner ja julgeolekuteenistuse MI5 kunagine juht sir Michael Hanley.

Osa Beechi poolt mainitud inimestest olid selleks hetkeks juba surnud ega saanud end süüdistuste eest kuidagi kaitsta.

Beechi sõnul oli ta lapsena ka ise üks võrgustiku käes kannatanutest.

Beechi väidete alusel alustas Scotland Yard põhjalikku juurdlust (Operation Midland), mis aga lõppes ühtegi süüdistust esitamata.

Hiljem on juurdluse eest vastutanud politseijuhte Briti avalikkuses teravalt kritiseeritud ning Londoni piirkonna politsei on pidanud ka alusetult kahtlustatute ees vabandama ja kahjutasu maksma.

Kriitikud ning ka hilisem sisejuurdlus on leidnud politsei töös rohkelt vigu ning avaldanud imestust, miks Beechi väidetele niivõrd suur kaal omistati.

Üheks põhjuseks võis osaliselt olla asjaolu, et paar aastat varem läbi viidud Operation Yewtree jõudis tõepoolest jälile avalikkuses tuntud inimestele, kes olid lapsi seksuaalselt kuritarvitanud.

Kui Beechi välja mõeldud lugu lõpuks laiali lagunema hakkas, põgenes ta Rootsi, kuid oli sunnitud hiljem ikkagi Briti kohtu ette astuma.

Märkimisväärne on ka see, et praeguseks on Beech end eraldiseisva juurdluse raames tunnistanud süüdi laste seksuaalset väärkohtlemist kujutavate fotode kogumises ja tualettruumi kasutanud alaealise salaja filmimises.

Kohtus loeti teiste seas ette ka Briti maaväe kunagise ülema, praegu 95-aastase lord Bramalli avaldus.

"Teenides kuningannat ja kodumaad olen ma teinud kõik, mis on minult nõutud. Ma olen kannatanud seetõttu nii füüsiliselt kui emotsionaalselt ning teinud seda ilma kahetsuse või kurtmiseta. Ma arvasin, et mind ei saa enam kuidagi haavata. Paraku saan ma aga ausalt öelda, et ma pole kogu oma sõjaväekarjääri jooksul saanud raskemalt haavata kui tulenevalt nendest väidetest, mille esitas "Nick" ja mis olid Operatsiooni Midland aluseks," seisis Normandia dessandi veterani avalduses.

Lord Bramall viitas ka oma praeguseks lahkunud abikaasale, kes oli 2015. aastal dementsena voodihaige, kui politseinikud nende koju reidi tegid, ning kes suri teadmata, et tema mees lõpuks õigeks tunnistati.