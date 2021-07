Briti siseluure juht hoiatas rahvast Hiina ja Vene spioonide eest

Briti sisejulgeolekuteenistuse MI5 juht hoitas Ühendkuningriigi kodanikke Venemaalt ja Hiinast lähtuva luuretegevuse eest, märkides, et see võib olla sama ohtlik nagu terrorism.

"Me peame üles ehitama avalikkuse samasuguse teadlikkuse ja vastupanuvõime riiki ähvardavate ohtude suhtes nagu oleme aastate jooksul teinud terrorismiga seoses," ütles MI5 peadirektor Ken McCallum. Ta selgitas, et MI5 on tuvastanud 10 000 juhtumit, kus välisriikide luurajad on lähenenud Briti kodanikele, et nendega manipuleerida. Spioonid püüavad enda valdusse saada kõrgtehnoloogiat, külvata ühiskonnas erimeelsusi ning kahjustada taristut.

Välisluurete tegevuse mõju ulatub "frustratsioonist ja ebakõladest ühiskonnas kuni elude ohustamiseni", tõdes McCallum siseluure peakorteris peetud kõnes, mille väljavõtteid on meediasse lekkinud.

Vene ja Hiina luure on mõlemad püüdnud varastada lääneriikidest tundlikku ärilist informatsiooni ja intellektuaalomandit kui ka üritanud sekkuda poliitikasse ja levitanud valeinfot. Mõlemad riigi on sellised süüdistuseda tagasi lükanud.

McCallum rõhutas, et kogu riik peab välisriikide luurajate tegevuse suhtes valvel olema. "Me näeme, kuidas Ühendkuningriigi tippülikoolidest ja uurimisrühmadelt on nende avastusi varastatud, me näeme, kuidas ettevõtted on ilma jäänud oma ärilistest eelistest, mida nad on aastaid üles ehitanud," ütles luurejuht. "Kui vaenulikele tegutsejatele anda võimalus, siis nad võivad nullida Briti teadlaste või ettevõtjate aastatepikkuse töö. See toimub suurel skaalal ja see mõjutab meid kõiki - Ühendkuningriigi töökohti, avalikke teenuseid, ettevõtlusperspektiive," rõhutas ta.