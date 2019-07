Soomes vahetus kaitseväe juhataja

Kindral Jarno Lindbergilt võttis ameti üle kindralleitnant Timo Kivinen, vahendasid Yle ja Helsingin Sanomat.

Puolustusvoimain komentajan vaihtumisen juhlallisuudet alkoivat seppeleenlaskulla pic.twitter.com/6tOUBuTMN9 — Ruotuväki (@Ruotuvaki) July 31, 2019

Kindralleitnant Kivineni esimeseks tööpäevaks kaitseväe juhatajana on neljapäev ning tema ametiaeg kestab 2024. aasta märtsi lõpuni. Kindral Lindberg uueks ametiajaks ei kandideerinud.

Otsuse Kivinen kaitseväe juhatajaks nimetada tegi president Sauli Niinistö juuni keskel valitsuse ettepanekul.

59-aastane Kivinen oli seni peastaabi ülemaks.

Kivineni peeti Soome meedias algusest peale kõige tugevamaks kandidaadiks.

Kui kindral Lindberg on algselt õhuväe piloot, siis kindralleitnant Kivinen on teinud karjääri maaväes. Mõlemad mehed olid omal ajal samal kadetikursusel.

Kivinen on olnud näiteks Karjala brigaadi ja Utti jäägrirügemendi ülemaks. Rahvusvahelist kogemust on ta saanud Bosnia rahuvalvemissioonil ning kaitseväe esindajana Ungaris, Ukrainas ja Austrias.

Sõjaväelist haridust on Kivinen lisaks kodumaale saanud ka USA-s ja Suurbritannias ning lisaks soome, rootsi ja inglise keelele oskab ta ka vene keelt.

Otsus uue kaitseväe juhataja küsimuses oleks pidanud olema tehtud juba varem, kuid seoses Juha Sipilä valitsuse tagasiastumisega lükkus otsuse tegemine valimistejärgsesse aega, sest kohusetäitjaks olev valitsus riiklikult olulisi personaliotsuseid langetada ei saa.

Lindberg ütles Ylele antud pikemas intervjuus, et üheks oma saavutuseks peab ta seda, et Soome õhuväe Hornet-hävitajate varustusse hangiti JASSM-raketid ehk USA parim tehnoloogia.

"Nende rakettidega seotud läöbirääkimistele kulus mul oma kümme aastat ja lõpptulemusena siis meil ja ehk kuskil mujal imestati, et kuidas on võimalik, et Soomele müüdi USA õhuväe kroonijuveelid ainsa riigina pärast Austraaliat. See on üks selliseid asju, mida on siis tore kiiktoolis meenutada," rääkis Lindberg.

Ajaleht Helsingin Sanomat nimetab kindralleitnant Kivineni mehena, kes hoiab madalat profiili, kuid on luumupärane juht ja nö tegude mees.

Väistyvän komentajan, kenraali Jarmo Lindbergin @CharlesLindberg muotokuva paljastettiin tänään Pääesikunnassa. Teoksen on maalannut taiteilija Olga Malytcheva. pic.twitter.com/wbZClfpMJF — Puolustusvoimat (@Puolustusvoimat) July 31, 2019