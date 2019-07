Sisekaitseakadeemia avas politseiametniku erialale täiendava vastuvõtu

Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link põhjendas täiendava vastuvõtu vajadust kohtade arvu suurenemisega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Varasema 50 asemel võetakse politseiteenistuse rakenduskõrgharidusõppesse tänavu vastu hoopis 75 noort. Need kohad on küll täidetud, kuid see on tekitanud vabu kohti politseiametniku kutseõppesse.

"Kuna inimesed saavad valida mitu eriala või mitu õppekava ja need, kes said kõrgharidusse sisse, loomulikult kutseõppekava enam ei valinud ja see põhjustas defitsiidi just kutseõppesse," selgitas Link.

"Mis puudutab maksunduse ja tolli õppekava, mis on osakoormusega ja tasuline õpe, siis see on tegelikult meil suhteliselt uus õppekava vorm ja see tegelikult vajab veel sissejooksutamist. Ja mis puudutab korrektsiooni valdkonda, siis tegelikult see on ametkondliku suunamisega ja vanglateenistus ise saadab meile need õpilased siia õppima ja ma usun, et need kohad saavad ka täis," lisas ta.