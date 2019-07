Nigeeria presidendi kantselei peab Boko Harami alistatuks

"Nigeeria valitsuse positsioon on, et Boko Harami terrorism on alistatud. Meile tuntud tõeline Boko Haram on nüüdseks alistatud," teatas presidendiamet teisipäeva hilisõhtul avalduses.

Presidendi kantselei teatel seisab riik nüüd silmitsi kombinatsiooniga Boko Harami jäänustest, kuritegelikest rühmitustest ja Magribi ja Lääne-Aafrika pühasõdalastest, mille tegevusele annavad hoogu kaos Liibüas ja äärmusrühmituse ISIS kalifaadi kokkuvarisemine Lähis-Idas.

"Nende rahvusvaheliste jõukude tagajärjel oleme näinud piiriüleste kuritegude ning käsirelvade leviku suurenemist Tšaadi järve suudmealal," lisati avalduses.

President Muhammadu Buhari, kes lubas 2015. aastal presidendiks saades Boko Harami purustada, on varem öelnud, et rühmitus on alistatud.

Boko Haram alustas ülestõusu 2009. aasta juulis Nigeeria kirdeosas, kui äärmusrühmituse ja valitsusvägede kokkupõrgetes sai surma sadu pühasõdalasi, teiste seas Boko Harami liider Muhammad Yusuf.

Sestsaadik on ülestõus nõudnud 27 000 inimelu ning kodust on lahkuma pidanud üle kahe miljoni inimese, kellest paljud on põgenenud Nigeeria naaberriikidesse.

2015. aastal õnnestus Nigeeria armeel pühasõdalased suurematest linnadest välja suruda, kuid kaugetes tugipunktides on neil endiselt arvestatav kohalolek.

Boko Haram on jagunenud oma ammusele liidrile Abubakar Shekaule lojaalseteks võitlejateks ja ISIS-e harurühmituseks.

Shekau rühmitus tavatseb rünnata pehmemaid sihtmärke, sealhulgas tsiviliste, samas kui Lääne-Aafrika Provintsi Islamiriik (ISWAP) on hoogustanud rünnakuid sõjaväe vastu.

Shekau juhitud Boko Harami tiib ründas nädalavahetusel Nigeeria kirdeosa suurima linna Maiduguri lähedal asuvaid külasid ja tappis 65 inimest. Nigeeria sõjaväge on teravalt kritiseeritud suutmatuse eest kaitsta kohalikke kogukondi, mistõttu on külaelanikud hakanud moodustama omakaitsesalku.

Presidendi kantselei teatas, et püüab tugevdada Nigeeria sõjalist võimekust ja ootab sõjalennukite Super Tucano tarnet Ühendriikidest "järgmise aasta algul".

2015. aastast alates on Kameruni, Tšaadi, Nigeri ja Nigeeria relvajõud koondunud mitmerahvuseliseks jõuks, et võidelda relvastatud äärmusislamistide vastu.