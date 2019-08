Teisipäeval algas Stockholmis kohtuprotsess vägivallatsemises süüdistatava USA räppari Rakim Mayersi ehk A$AP Rocky üle. President Donald Trumpi administratsioon on reageerinud juhtumile omapäraselt - kohtuistungit saadeti vaatlema tippdiplomaat Robert C. O'Brien, kelle tavapäraseks tööülesandeks on olla läbirääkija olukordades, kus USA kodanikud on välismaal pantvangi võetud.

Räppar Mayers ja tema kaks kaaslast on saanud süüdistuste vägivaldses rünnakus. Meeste advokaadid omakorda kinnitavad, et juhtumi puhul oli tegu enesekaitsega. Trump on varem sotsiaalmeedias räppari toetuseks sõna võtnud ning kritiseerinud oma säutsudes ka Rootsi peaministrit Stefan Löfveni, kes peaks tema arvates kohtuprotsessi sekkuma, vahendasid Vox, New York Times ja Politico.

Peaminister Löfven omakorda selgitas vastu, et temal kui õigusriigi valitsusjuhil pole mingit võimalust ega ka soovi kohtuprotsessi mõjutada.

Juhtiva pantvangiläbirääkija Stockholmi saatmine on märgiks, et Trumpi administratsioonil on A$AP Rocky juhtumi puhul ilmselt suurem huvi, millest niipea loobuta.

USA Stockholmi saatkonna pressiesindaja Ruth Newman ütles uudisteagentuurile TT, et O'Brien on Rootsis, et "hoolitseda Ameerika kodanike heaolu pärast, mis on alati meie prioriteediks".

Rootsi prokuratuur süüdistab räpparit kehalises väärkohtlemises ning käesoleval juhul on kõige karmimaks karistuseks kahe aasta pikkune vabadusekaotus. Kergema kehalise väärkohtlemise korral on aga karistuseks rahatrahv, vahendasid Yle ja SVT.

Kohaliku meedia andmetel nõuab väidetav ohver räpparilt 139 700 krooni ehk umbes 13 000 euro suurust kahjutasu.

Mayersi advokaat Slobodan Jovicic teatas, et tema klient end süüdi ei tunnista. "Ta tunnistab, et ta heitis kaebaja maha, astus tema käte peale ning lõi või tõukas teda vastu õlga," selgitas advokaat kohtus ja lisas, et tegu oli enesekaitsega.

Prokuratuuri süüdistuse kohaselt tegutsesid Mayers ja kaks tema kaaslast juhtumi ajal koos. Üks neist olevat kannatanu pikali tõmmanud ning teised olid teda löönud nii, et kannatanu sai sinikaid ja kriimustusi.

Kohtuistungil oli tõendiks ka üks klaaspudel, mida olevat väärkohtlemise käigus relvana kasutatud. Ka meditsiinilise ekspertiisi kohaselt viitas osa kannatanu vigastusi sellele, et teda on terava esemega lõigatud. Samas pole klaaspudelilt leitud piisavalt DNA-materjali.

Kohtuistung peaks kestma kolm päeva, sest kõik tuleb tõlkida ka inglise keelde. Mayers on enne kohtuistungit viibinud ligi neli nädalat Stockholmis asuvas Kronobergi eeluurimisvanglas.

Kohtuprotsess on saanud tohutu meediakajastuse ning sellel teemal on sõna võtnud ka USA president Donald Trump. Näiteks teatas Trump hiljuti pahaselt Twitteris, et on väga pettunud Rootsi peaministris Stefan Löfvenis, sest viimane polevat aidanud räpparit vabastada.

Very disappointed in Prime Minister Stefan Löfven for being unable to act. Sweden has let our African American Community down in the United States. I watched the tapes of A$AP Rocky, and he was being followed and harassed by troublemakers. Treat Americans fairly! #FreeRocky — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2019

USA presidendi sõnul olevat ta vaadanud ka Mayersi juhtumi valvekaamerate salvestusi ning tema arvates olevat räpparit tülitatud ja ahistatud. "Kohelge ameeriklasi õiglaselt," teatas ta.

"Me teeme nii palju Rootsi heaks, kuid vastupidi ei paista see toimuvat," teatas Trump teises säutsus ning leidis, et Rootsi peaks keskenduma oma "tõelisele kuritegevuse probleemile", mida ta samas ei täpsustanud.

Give A$AP Rocky his FREEDOM. We do so much for Sweden but it doesn't seem to work the other way around. Sweden should focus on its real crime problem! #FreeRocky — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2019

Mõlemas postituses kasutas Trump ka hashtagi #FreeRocky.

Rootsi peaminister Löfven omakorda selgitas hiljem, et oli telefonikõnes ka Trumpile selgitanud, et valitsusjuhil pole võimalust Rootsi õigussüsteemi sekkuda. "Seda teemat pole mingit põhjust Trumpiga arutada," ütles Löfven ajalehele Allehanda. "Pole mingit vahet, kes helistab või säutsub."

Juhtumi raames on märkimisväärne see, et USA presidendilt palusid sekkumist tema abikaasa Melania ja Trumpi toetajana tuntud räppar Kanye West ning viimase abikaasa Kim Kardashian West.