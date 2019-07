USA president on Rootsi peaministris pettunud

USA president Donald Trump teatas neljapäeval sotsiaalvõrgustiku Twitter vahendusel, et on äärmiselt pettunud Rootsi peaministris Stefan Löfvenis.

Trumpi sõnul on põhjuseks see, et Löfven ei aidanud vabastada Rootsis vangistatud USA räpparit Rakim Mayersi, kes kasutab esinejanime A$AP Rocky.

Varem sel kuul oli Trump kirjeldanud Löfveni väga andeka valitsusjuhina.

"Olen äärmiselt pettunud peaminister Stefan Löfvenis, sest ta ei suutnud tegutseda. Rootsi on reetnud USA afroameeriklaste kogukonna," kirjutas Trump Twitteris.

Rootsi peaminister ja teised poliitikud teatasid, et riigis on kohtupidamine sõltumatu ja valitsus ega ministrid ei saa sellesse sekkuda.

"Andke A$AP Rockyle tema vabadus. Teeme Rootsi heaks niivõrd palju, kuid näib, et vastupidises suunas see ei toimi. Rootsi peaks keskenduma oma tõelisele kuritegevuse probleemile," lisas Trump.

Mayers astub järgmisel nädalal Rootsis kohtu ette süüdistatuna kallaletungis. Mayers on Rootsi vanglas viibinud juba kolm nädalat.

Mayers peeti kinni 3. juulil koos veel kolme isikuga pärast tänavakaklust Stockholmis 30. juunil. Üks neljast, muusiku ihukaitsja, vabastati hiljem.

Muusiku sõnul oli tegemist enesekaitsega ning ta on postitanud veebikeskkonda Instagram intsidendist salvestatud videod, milles on näha kaklusele eelnenud sõnelemine.

Prokurör ütles avalduses, et tal on olnud "rohkem materjali, mida kaaluda, kui see, mis internetis saadaval on".

Süüdimõistmise korral võib meest oodata kuni kaheaastane vanglakaristus.

Mayersi advokaadi sõnul oli prokuröri otsus ootuspärane.

"Ta (Meyers) on äärmiselt pettunud, et prokurör on tõstnud teise vaatevinkli (sündmustest) tema omast ettepoole," ütles Slobodan Jovicic.