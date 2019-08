Rootsi kohus karistas USA räpparit tingimisi vabadusekaotusega

Stockholmi esimese astme kohus mõistis kolmapäeval vägivaldses rünnakus süüdi USA tuntud räppari Rakim Mayersi, esinejanimega A$AP Rocky, ning karistas teda tingimisi vabadusekaotusega. Sisuliselt tähendab see seda, et räppar ei pea Rootsi naasma.

Kohus mõistis sama juhtumiga seoses süüdi ka räppari kaks kaaslast, vahendasid Reuters, Yle ja Fox News.

Kohus märkis otsust tehes, et rünnak ei olnud niivõrd tõsine, et see vääriks reaalset vanglakaristust, ning seetõttu mõistetakse süüdistatavatele karistuseks tingimisi vabadusekaotused.

Kuna Mayers ja kaassüüdistatavad veetsid umbes kuu aega eeluurimisvanglas ei sisaldanud karistus rahatrahve ja üldkasuliku töö tunde. Küll aga tuleb süüdimõistetutel maksta kannatantule kahjutasu 12 500 krooni ehk umbes 1200 eurot.

Kohus ei nõustunud samas kaitse väitega, et Mayersi ja tema kaaslaste tegevuse näol oleks olnud tegu hädakaitsega. Kohtuprotsessi lõpuks jäi lõplikult välja selgitamata küsimus, kuidas kannatanu sai lõikehaavu ja kas need tekitati süüdistatavate poolt purunenud klaaspudelit kasutades.

Rakim Mayers peeti juuli alguses Rootsi pealinnas ühe tänavakaklusega seoses kinni. Prokuratuuri süüdistuse kohaselt tegutsesid Mayers ja kaks tema kaaslast juhtumi ajal koos. Üks neist olevat kannatanu pikali tõmmanud ning teised olid teda löönud nii, et kannatanu sai sinikaid ja kriimustusi. Kohtunik vabastas Mayersi 2. augustil vahi alt kuni kohtuistungini ning mees sõitis koheselt kodumaale. Kolmapäeval toimunud istungil Mayers ja tema kaaslased ise kohal ei olnud.

Kohtuprotsess on saanud tohutu meediakajastuse ning sellel teemal on sõna võtnud ka USA president Donald Trump. Näiteks teatas Trump juulis pahaselt Twitteris, et on väga pettunud Rootsi peaministris Stefan Löfvenis, sest viimane polevat aidanud räpparit vabastada.

USA presidendi sõnul olevat ta vaadanud ka Mayersi juhtumi valvekaamerate salvestusi ning tema arvates olevat räpparit tülitatud ja ahistatud. "Kohelge ameeriklasi õiglaselt," teatas ta.