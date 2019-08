Gert Antsu: Eesti kogemused on idapartnerluse riikidele väärtuslikud

Keskus toetab reforme, kodanikuühiskonda ja meediaorganisatsioone Armeenias, Aserbaidžaanis, Gruusias, Moldovas, Ukrainas ja Valgevenes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Võib-olla lääneriikides mõnda probleemi, mis meil oli 25 aastat tagasi ja millega me oleme tegelenud, pole ehk 100 aastat olnud, aga kuna need riigid tulevad meiega samast süsteemist, siis Eesti eksperte usaldatakse väga, neid kuulatakse, tuntakse," rääkis Antsu.

"Nad saavad küsida kas või rumalaid küsimusi meie inimeste käest, igapäevaseid. Ütleme õpetajad või haridussüsteemi töötajad. Olles olnud ise sellisel koosolekul ja näinud, öeldakse, et me oleme nii rõõmsad, et saame igapäevaseid, peaaegu piinlikke küsimusi küsida ja me saame nendele küsimustele ka vastused, kuidas Eestis seda lahendatud on. Ma arvan, et motivatsioon on ka teisel pool väga hea," lisas ta.