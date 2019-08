Lavassaares sai aururongiga sõita

Lavassaare raudteemuuseumi eestvedaja Mehis Helme ütles "Aktuaalsele kaamera", et Nõukogude Liidu ajal oli peaaegu igal ametil oma päev ja nii ka raudteelastel, kes pidasid pidu augusti esimesel nädalavahetusel.

Praegu Eestis seda päeva ei tähistata.

"Auruvedur on vast, jah, kõige atraktiivsem, see on tõmbenumber meil. /.../ Kui tekkisid aurumasinad, siis järgmine asi, mis leiutati, oligi auruvedur. Aurumasin, mis mööda raudteed liigub ja veab reisijaid, kaupa. Tänapäeval on neil ainult museaalne väärtus, otseselt töös neid ei ole ja pigem atraktsioonina kaustatakse igal pool," selgitas Helme.

Kuival ja kuumal perioodil auruvedurit kasutada ei saa. "Kahjuks piirkond on väga tuleohtlik, raba on lähedal ja kogu see pinnas on siin turbapinnas. Kui on kuiv ja hästi kuum periood, siis kahjuks me auruvedurit kasutada ei saa," rääkis ta.