Terasetoodete firma laiendab Narva tootmishoonet

Investeering hõlmab 10 000 ruutmeetri suurust tehase laiendust ja uute seadmete, sealhulgas keevitusrobotite ostmist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ehitustööd on kavas lõpule viia aasta jooksul.

Fortaco Groupi Narva tehases töötab praegu üle 500 inimese, tootmise laienemisel lisandub veel vähemalt 50 töökohta.

Viimase kahe aastaga on Fortaco Narva tehase tootmismaht suurenenud, töötajate arv 200 inimese võrra kasvanud ning vana tootmishoone jäi arengule jalgu.

"Meil on väga tugev ja väga globaalne kliendibaas. Oleme loomulikult mures, kuidas näeb tulevikus välja globaalne areng, kuid antud hetkel me näeme palju võimalusi, kuidas koos klientidega suurendada toodete mahtu ja valikut. Nii et teatud risk on olemas. Teisalt on meil hea võimalus kasvuks. See on põhjus, miks me soovime suurendada tootmist siin, Narvas," rääkis Fortaco president Lars Hellberg.