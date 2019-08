Zelenski käis Erdoganiga suurest vabakaubandusleppest rääkimas

Avaldus viitab kolmapäeval Ankaras toimunud ühisele pressikonverentsile, kus võtsid sõna esimest korda kahepoolselt kohtunud Türgi president Recep Tayyip Erdogan ja tema Ukraina kolleeg Volodõmõr Zelenski, vahendas Raadio Vaba Euroopa.

"Kahepoolne kaubavahetus ulatus 2018. aastal nelja miljardi dollarini," selgitas Zelenski pressikonverentsil. "Ma olen kindel, et see on kaugel meie potentsiaali piirist."

Erdogan ütles omakorda, et kohtumisel räägiti kõikidest Türgi-Ukraina suhete aspektidest ja et praegu on aeg käes, et viia lõpule vabakaubandusleppe läbirääkimiste protsess, mis on kestnud juba aastaid.

Zelenski on Türgis kahepäevasel visiidil, kus ta kohtub teiste seas ka seal elavate ukrainlaste ja krimmitatarlastega ning Konstantinoopoli patriarhi Bartolomeusega.