Zelenski teatas oma ametisseastumiskõnes parlamendis, et saadab rahvaesinduse laiali eesmärgiga korraldada ennetähtaegsed valimised, mis algselt olid kavandatud oktoobrisse. "Võimule peavad tulema inimesed, kes teenivad rahvast," lausus ta. "Ma saadan kaheksanda ülemraada laiali."

Ta palus seadusandjaid võtta enne laialiminekut vastu hulga möödapääsmatuid seadusi, vallandada julgeolekuteenistuse juht, peaprokurör ja kaitseminister ning andis kõigeks selleks kaks kuud.

"Palun teid väga võtta vastu seadus saadikupuutumatuse kaotamise kohta, seadus ebaseadusliku rikastumise kriminaalkorras karistamisest, paljukannatanud valimiskoodeks ja muutke, palun, nimekirjad avatuks," ütles Zelenskõi.

"Samuti palun teid tagandada ametist Ukraina julgeolekuteenistuse juht, Ukraina peaprokurör ja kaitseminister," rõhutas ta.

Zelenskõi ütles, et ta annab kõigeks selleks saadikutele kaks kuud.

"Tehke seda ja riputage omal rinda selle eest medalid - need oleks head hinded erakorralisteks parlamendivalimisteks," ütles ta.

Kriitikud on väljendanud kahtlust, kas Zelenski suudab valitseda ilma parlamendienamuseta. Isegi tema inauguratsioonikuupäeva määramine võttis aega nädalaid. Vastvalitud president ise on nimetanud vaenulikke raadaliikmeid pisisulideks.

Zelenski lisas oma inauguratsioonikõnes, et tema esmaseks ülesandeks on relvarahu konfliktis Kremli-meelsete separatistidega Ida-Ukrainas, kus on hukkunud umbes 13 000 inimest.

Zelenski tegi Ukraina valitsusele ettepaneku tagasi astuda

Zelenski tegi valitsuskabinetile ettepaneku tagasi astuda.

"Tahaksin tsiteerida USA näitlejat, kellest sai suurepärane USA president (Ronald Reagan): "Meil ei ole mõtet oodata, et valitsus lahendaks meie mured. Valitsus ongi meie mure," lausus Zelenzki.

"Ma ei mõista meie valitsust, mis vaid laiutab käsi ja räägib mulle, mida me teha ei saa. See ei ole tõsi - saate, te saate võtta paberi, võtta sulepea ja vabastada kohad nendele, kes mõtlevad järgmistest põlvkondadest, mitte järgmistest valimistest," ütes vastne president.

Tuli tseremooniale jala

Näitleja ja koomikuna tuntuks saanud Zelenski loobus ametivande andmise eel traditsioonilisest autokolonnist ja jalutas parlamendihoone juurde läbi rahvast tulvil pargi.

Parlamendis toimunud tseremoonial asetas ta käe põhiseadusele ja piiblile ning tõotas kaitsta Ukraina suveräänsust ja sõltumatust.

Ametivandetseremoonial Kiievis osalesid teiste seas Eesti president Kersti Kaljulaid, Läti riigipea Raimonds Vejonis, Leedu president Dalia Grybauskaite, Ungari riigipea Janos Ader, Gruusia president Salome Zurabišvili ja Moldova peaminister Pavel Filip.

USA delegatsiooni juhtis energiaminister Rick Perry, Poola delegatsiooni välisminister Jacek Czaputowicz, Türgit esindas asepresident Fuat Oktay ja Aserbaidžaani parlamendi spiiker Ogtay Asadov.

Poliitilise kogemuseta koomik Zelenski saavutas valimistel ülekaaluka võidu senise presidendi Petro Porošenko üle.

41-aastasest Zelenskist sai noorim nõukogudejärgne Ukraina president.

Zelenski: Donbassi relvarahu on esmatähtis

Zelenski teatas, et näeb oma esmaülesandena sõjategevuse peatamist Donbassis ja on selle nimel valmis langetama ebapopulaarseid otsuseid, mis võivad ta ka ametist viia.

"Meie esmane ülesanne on lõpetada tulevahetus Donbassis," ütes Zelenski esmaspäeval pöördudes ülemraada kõnetoolist Ukraina rahva poole.

"Minult on tihti küsitud, milleks olete valmis selle nimel, et tulevahetus lakkaks? Kummaline küsimus. Aga milleks olete valmis teie, ukrainlased oma lähedaste elu nimel? Milleks? Võin kinnitada, et olen valmis kõigeks, et meie kangelased rohkem ei hukkuks," ütles Ukraina kuues president.

Ta lisas, et ei karda langetada keerulisi otsuseid. "Olen valmis kaotama oma menu, oma mainet, kui vaja, olen kõhklemata valmis ametist tagasi astuma, kui vaid see tooks rahu," märkis ta, lisades seejuures: "kaotamata meie ala, mitte iial."

Zelenski rõhutas samuti, et läbirääkimiste alguseks tuleb vabastada kõik Ukraina vangid. "Meie seda sõda ei alustanud, kuid meil tuleb see lõpetada. Ja me oleme valmis läbirääkimisteks. Kuid olen kindel, et esimeseks sammuks läbirääkimiste poole saab kõikide Ukraina vangide vabastamine," rõhutas ta.

Järgmiseks väljakutseks nimetas ta kaotatud alade tagasisaamist. "Ausalt öelda tundub see sõnastus mitte päris kohane, sest ei saa kaotada seda, mis on õigust mööda nii või teisiti meie jagu. Nii Krimm kui Donbass on Ukraina maa," lisas Zelenski.

Samas märkis ta, et alaga kaotati ka inimesi ja nüüd "peame tooma nende teadvuse tagasi", ütles ta vene keelele üle minnes.

Eestit esindas president Kersti Kaljulaid

President Kersti Kaljulaid on esmaspäeval ühepäevasel töövisiidil Ukrainas, kus osaleb Kiievis Ukraina uue presidenti Volodõmõr Zelenski ametissevannutamise tseremoonial, lisaks on kavas riigipeade kahepoolne töökohtumine.

"Ukraina on Eesti jaoks oluline partner ja välispoliitiline prioriteet. Rindejoon Ida-Ukrainas ei jookse mitte ainult Ukraina külade vahel, vaid erinevate väärtusruumide ja maailmade vahel. Sõja ja okupatsiooni lõpetamine Ukrainas, aga ka Ukraina reformidele uue hoo andmine on kogu Euroopa huvides. Seda ei tohi unustada. Euroopa ja läänemaailm ei tohi korrata 2008. aastal Gruusias tehtud vigasid," selgitas presidendi välispoliitika nõunik Lauri Kuusing.

Lisaks osalemisele ametissevannutamisel ning töökohtumisele president Zelenskiga on riigipeal kavas kohtumine Türgi asepresident Fuat Oktayga ning koos teiste Balti riigipeadega ka kohtumine Ameerika Ühendriikide energeetikaministri Rick Perryga.

In #Ukraine we are not only supporting Ukraine, we are standing for our liberal democratic values. I wish @VoZelenskiy confidence to continue with reforms and stay on the path to #EU #NATO. pic.twitter.com/eTcElpZVof — Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) May 20, 2019

My congratulations to President @VoZelenskiy, the new president of #Ukraine. Our two nations have always been close. I'm looking forward to lots of cooperation! #EstUkr pic.twitter.com/LWWWdrfCMK — Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) May 20, 2019

Washington: Zelenskõi kõne oli muljetavaldav ja võimas

USA energeetikaminister Rick Perry ütles esmaspäeval, et USA jätkab Ukraina toetamist.

"President Zelenski kõne oli muljetavaldav ja väga võimas selles, kuidas ta esitles visiooni Ukraina tulevikust. Asja olemus oli selles, et valimised olid Ukraina rahva, mitte tema jaoks," ütles ta ajakirjanikele ülemraadas pärast Zelenski ametissevannutamist.

Perry rõhutas, et USA toetab Ukrainat ka edaspidi.

"USA on Ukraina rahvaga, ootame kannatamatult ühist tööd uue presidendiga, loodan ka uue parlamendiga," lisas ta viidates USA presidendile Donald Trumpile.

Perrry märkis muu seas, et oleks ameeriklastel rohkem aega, olnuks delegatsioon mitu korda suurem.

Kreml: Putin jätab Zelenski taas õnnitlemata

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ei pälvi oma ametisse asumise päeval Vene riigipealt Vladimir Putinilt ei õnnitlust ega telefonikõnet, ütles portaali Fontanka.ru teatel Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

"President Putin õnnitleb Zelenskit, kui see saavutab esimest edu Ida-Ukraina sisetülis ja Vene-Ukraina suhete parandamisel," tsiteeris Peskovit RBK.

Mida nimelt Kreml eduks peaks, pressisekretär ei täpsustanud. Tema sõnutsi peaks edu olema näha palja silmaga, "kui see tuleb". Zelenski avaldusele Krimmi Ukrainale kuulumise kohta meenutas Peskov, et Krimmi kuuluvuse küsimus on suletud.

Putin jättis Zelenski õnnitlemata ka 9. mail valimisvõidu puhul ja tema kalendris ei ole temaga suhtlemist kirjas.

Ukraina SBU juht Hrõtsak astus koos asetäitjatega tagasi

Ukraina julgeolekuteenistuse SBU ülem Vassõl Hrõtsak ja kõik tema asetäitjad esitasid esmaspäeval lahkumisavalduse.

"Täidan oma lubaduse ja teatan avalikult: esitan täna Ukraina uuele presidendile lahkumisavalduse SBU juhi kohalt," teatas Hrõtsak avalduses SBU võrgulehel.

"Ühtlasi teavitan, et korrakohaselt esitasid lahkumisavalduse kõik SBU asejuhid ja meeskonna liikmed, kes kaitsesid koos minuga Ukrainat Venemaa relvastatud agressiooni kõige raskematel päevadel."

Hrõtsak lisas, et kirjutas lahkumisavalduse "raske südamega".

"Nagu kõik teised, olen ka mina mures julgeolekuteenistuse ja Ukraina tuleviku pärast ja näen Ukrainas pead tõstmas venemeelset revanšismi. Praegune SBU kaader jätkab Ukraina riigi ja rahva julgeoleku tagamist, kuni Ukraina president ja ülemraada otsustavad, kes hakkab julgeolekuteenistust juhtima," kirjutas alates 2015. aasta juunist SBU-d juhtinud Hrõtsak.