Saksamaa rohelised koos parem- ja vasaktsentristidest toetajatega on välja käinud idee tõsta liha käibemaksu, et edendada säästvat põllumajandust ja loomade heaaolu.

Plaani kohaselt tõuseks suurema osa lihatoodete puhul käibemaks praeguselt seitsmelt protsendilt 19 protsendini, vahendas Politico Saksa roheliste põllumajandusteemade kõneisiku Friedrich Ostendorffi kolmapäeval Die Weltile öeldud sõnu.

Ostendorffi sõnul toetab ta liha puhul madalamast käibemaksust loobumist ja saadava tulu suunamist loomakaitsesse. Ta lisas, et tema sõnul pole mingit loogikat selles, et lihatoodete käibemaks on seitse protsenti ja näiteks kaerahelbepiima oma 19 protsenti.

Nii sotsiaaldemokraatide (SPD) kui ka kristlike demokraatide (CDU) põllumajanduse valdkonna kõneisikud avaldasid ideele osalist toetust. SPD esindaja Rainer Spiering leidis, et mõte on väärt kaalumist, kuid juhtis tähelepanu, et negatiivseks küljeks on ennekõike mõju tarbijatele. CDU esindaja Albert Stegemann nimetas ideed konstruktiivseks ettepanekuks, kuidas loomakaitset parandada.

Vasakäärmuslikuks peetav Die Linke jäi aga plaani suhtes vaoshoituks ning märkis, et maksutõus lööks kõige rohkem madalama sissetulekuga tarbijaid. Liberaalne Vaba Demokraatlik Partei omakorda märkis, et plaan kahjustaks Saksa toodete konkurentsivõimet. Paremäärmusluses süüdistatud Alternatiiv Saksamaale (AfD) kavatseb samuti plaanile vastu olla.

Samuti on hetkel ebaselge, kas selline maksutõus üleüldse mõjutaks tarbijate käitumist viisil, nagu selle tegijad eesmärgiks on seadnud. Põllumajanduskekspert Katrin Wenz Saksamaa keskkonna- ja looduskaitse föderatsioonist näiteks selgitas, et kümneprotsendilisest maksutõusust ei piisa tarbijate käitumise muutmiseks, sest liha hind on Saksamaal endiselt suhteliselt madal.