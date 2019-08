Teefirmad on uudsest lahendusest huvitatud, sest kui töö on korralik ja tee püsib, siis maksab tellija neile preemiat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaamera mõõdab maha pandava asfaldimassi temperatuuri kogu tee laiuses iga sekundi tagant ning temperatuurid salvestatakse automaatselt pilve.

Teede tehnokeskuse projektijuht Romet Raun ütles, et temperatuurid seotakse täpsemalt tee meetriga, asukohaga ning lõpptulemusena saadakse asfaltkatet iseloomustav kvaliteedinäitaja.

Asfaldimassi ideaalne laotustemperatuur jääb 145 ja 150 kraadi vahele, kuid harvad pole need juhud, kui teele jõuab kuni sada kraadi madalama temperatuuriga asfaldimass või koorma pealmine kiht on jahtunud.

Teede tehnokeskuse osakonnajuhataja Marek Truu selgitas, et need kohad, kuhu satub jahtunud asfalt, ei tihene samaväärselt ülejäänud asfaldiga ja seetõttu jäävad poorseks.

Just nende mikroaugukeste kaudu tungibki vesi asfaldi pinna sisse ja hakkab talvel teed lagundama.

Asfaldimassi punktmõõtmisi tehakse ka Rootsis ja Soomes, kuid termokaamerate kasutamise võimalusi tee-ehituses hakkas Teede tehnokeskus uurima kolm ja pool aastat tagasi. Neljapäeval katsetati uut Teede tehnokeskuse poolt välja töötatud termograafia süsteemi Rakvere-Väike-Maarja-Vägeva maanteel.

Et asfaldimass enne teele jõudmist ei jahtuks, on tee-ettevõtted juba soetanud termoisoleeritud kastiga veokeid. Kuid termokaamerate kasutamine on ka töövõtjate huvides.

"Ehk siis töövõtjatel on võimalik saada boonust kui külmi kohti ehk neid probleemseid kohti teekattel on vähe. See on rahaline boonus ja seda maksavad tee omanikud ehk tööde tellijad," rääkis Marek Truu.