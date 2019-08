Eestis muutus kättesaadavaks reklaamivaba Youtube

Youtube Premium pakett on erinevalt tavaversioonist tasuline (8,49 eurot kuus), kuid hõlmab lisavõimalusi, rakendust Youtube Music ja sarjade keskkonda Youtube Originals.

"Youtube'i eelis on see, et neil on suur kasutajaskond ja neid on lihtsam veenda tasulist teenust ostma," ütles tehnikaasjatundja Hans Lõugas.

Paketi omanik saab vaadata videoid reklaamivabalt mobiilist, arvutist ja televiisorist. Samuti on võimalik videoid alla laadida ja hiljem ilma internetiühenduseta vaadata. Premium'iga mängib video taustal ka siis, kui teine rakendus on lahti.

Rakendus Youtube Music sarnaneb kohati muusikarakendustele Spotify ja Apple Music.

"Youtube'i eelis Spotify ja iTunes'i [Apple Music] ees on videostrateegia," ütles Lõugas. Tänapäeval inimesed ainult ei kuula muusikat, vaid palju loeb ka video selle juures.

Youtube Originals on paketi üks osa, mis tähendab originaalsarju ja filme.

Lõugase sõnul kasutavad inimesed keskkonda, mida nad on harjunud kasutama ja mis on mugav, olenemata kuutasust.

Spotify kuutasu on 6,99 eurot. Apple Music maksab kuus üliõpilasele 3,49 eurot ja muidu 6,99 eurot.