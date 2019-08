Helme ütles ERR-ile, et revisjoni eesmärk on maksumaksja raha efektiivsem kasutamine. "Tahame leida üles need kohad, kus praegu tehakse kulutusi ja vastu ei saada piisavat kvaliteeti," lausus Helme.

Samuti on tema sõnul vaja üle vaadata riigieelarves nii-öelda lukustatud kulud. "Kuskile seadusesse on mingi number kirja pandud ja siis tõenäoliselt see number on veel seotud mingisuguste inflatsiooni näitudega ja kulutused muudkui rullivad. Ka see tuleks üle vaadata ja osad nendest lukustatud kulutustest ei ole tegelikult põhjendatud," rääkis ta.

"Ja ka see, et meil on aegade jooksul erinevate valitsuste all erinevad huvigrupid osavalt sättinud oma hea äraelamise maksumaksja taskusse või siis riigieelarve kulusse. Ja need on hakanud oma elu elama ja tiksuvad aastast aastasse riigieelarves. Sellised huvigruppide sisuliselt ainult iseenda heaoluks olevad kulud tuleks riigieelarvest välja visata," lisas minister.

"Kindlasti ei tohi vaadata seda revisjoni kui mingit "krokodillikomisjoni", mis hakkab raha ära võtma, vaid tegelikult on see just raha juurde loomise mehhanism," rõhutas Helme.

Helme sõnul alustab sel kuul tööd riigieelarve revisjoni juhtgrupp, mis tuvastab erinevad valdkonnad, kust annaks kokku hoida ja valdkonna konkreetsemalt läbi vaatamiseks moodustatakse eraldi töögrupid, kes hakkavad uurima eelarveid ja raamatupidamist. Kuueliikmelisse juhtgruppi hakkab kuuluma kaks liiget igast valitsuse erakonnast.

Helme sõnul kiitis valitsus revisjoni tööplaani heaks ning augusti lõpuks esitab juhtgrupp esimese tööplaani ja teeb ettepanekud töögruppide moodustamiseks.

"Me loodame sellega liikuda küllaltki tempokalt, et me võtame mingid valdkonnad ette ja selle valdkonna tulemused kohe rakendame kas riigi eelarve või riigi eelarvestrateegia protsessi," lausus Helme.

Ta arvas, et revisjoni tulemus peaks tuleva aasta riigieelarves olema juba mingites valdkondades kajastunud.

Helme sõnul peab revisjoni taga olema selge poliitiline tahe ja surve, sest huvigrupid hakkavad kindlasti vastupanu osutama.