Ratase sõnul pole valitsus koondamiste osas mingisuguseid otsuseid teinud

"Eelarvestrateegia arutelul kevadel otsustas valitsus, et siseturvalisuse ja meditsiini valdkonnas ei hakata inimesi koondama. Valitsus pole andnud ka ühtegi sõnumit, et tuleb hakata koondama, kuigi kokku tuleb hoida," rääkis peaminister valitsuse pressikonverentsil.

Ratas lisas, et kokkuhoiukava arutab valitsus sügisel, kui suvine eelarveprognoos käes ja algavad 2020. aasta riigieelarve teemal arutelud. "Siis selguvad täpsemad plaanid ja konkreetsed kokkuhoiukohad vaadatakse septembris üle. Praegu on erinevate valdkondade asutustele antud üldised numbrid."

Küsimusele, et kuidas ta vastab siseministri ülesannetes olnud rahandusminister Martin Helme kriitikale politseijuht Elmar Vaheri aadressil vastas Ratas: "Selge on see, et teatud kokkuhoidu tuleb teha. Martin Helme teeb riigieelarve ettevalmistamisel tõsist tööd."

PPA teavitas siseveebi vahendusel hiljuti töötajaid, et ameti eelarve võib tuleval aastal kuue miljoni euro võrra väheneda, mis tähendab, et peaks kaotama 150 ametikohta.

PPA peadirektor Elmar Vaheri sõnul ei ole võimalik kärpeülesannet täita nii, et see inimesi ei puuduta. "Esimese asjana jätaksime ära ja lükkaksime edasi võimalikult paljud investeeringud, kuid summa suurust arvestades sellest kaugeltki ei piisaks. Näiteks kärpides sõidukipargi uuendamiseks kavandatud eelarvet 90 protsendi võrra, hoiaksime järgnevatel aastatel kokku umbes miljoni, kuid peame leidma kokkuhoiukohti 21 miljoni ulatuses," ütles ta.

Martin Helme märkis kolmapäeval ERR-ile saadetud kommentaaris, et mingeid koondamisi või palgakärpeid politseis ja päästeametis ei tule.

"Kevadel anti kõigile ministeeriumitele teada, et nad peavad olema valmis leidma kokkuhoiu kohti. Selgelt öeldi ka välja, et inimeste arvelt kõige viimases järjekorras, st palkade kallale ei lähe. Eelarve tegemine läheb kohe-kohe käima ja PPA juht Vaher on lükanud käiku maailma vanima triki, lastes valmis teha ja siis avalikkuse ette "sattuda" paberil, milles luuakse pilt, et kui raha juurde ei saa – või kui midagi tuleb kusagil kokku hoida – siis tulevad koondamised ja palgakärped. Peadirektor ise on tänavu enne valimisi saanud juba suisa kaks palgatõusu, mis tal viga," kirjutas Helme.

Helme sõnul pole Vaher hakkama saanud ülesandega leida kokkuhoidu mujalt, mitte palgafondist. "Vaher kasutab oma alluvaid inimkilbina eelarveläbirääkimistel. Või mis läbirääkimistel, tegu on väljapressimisega," märkis ta.