"Me oleme tõsiselt ju öelnud, et me tahame üle vaadata kulutused. Mitte, et tohutud kärped on kuskil tulemas, aga rahandusminister valmistab ette päris tõsise eelarve revisjoni. Me tahamegi vaadata otsa riigi valitsemise kuludele. Aga kui me arvame, et sealt tuleb mingisugune megakokkuhoid, et me suudame kogu heaolu riigis lahendada, sellesse ma hästi ei usu," lausus Aab.

Aab rääkis, et tema toetab peaministri algatatud maksudebatti. "Teiegi esitate küsimusi, miks see või teine inimene ei saa arstiabi? Miks haigekassa ei kompenseeri ravimeid? Ja nii edasi, ja nii edasi... Aga raha on nii palju, kui on. Nüüd ongi tegelikult põhimõtteline küsimus, kas me panustame sinna üldisesse potti rohkem, et siis need küsimused saaksid vastatud või pensionid tõstetud. Aga ka kaitsekulud ja regionaalpoliitika paremini kaetud," lausus Aab.

Peaminister Jüri Ratas (KE) märkis, et tema eesmärk ei ole olnud maksudebati algatamisega see, et arutada, kui palju on tulumaks ja kui palju on käibemaks. "Maksutõus ei ole mingi eesmärk omaette. Küsimus on selles, kuidas me suudame siin riigis neid vajadusi, mida me oleme pidanud normaalseks, tagada oma elanikele nii tervishoius, hariduses, kaitses, majanduses, sotsiaalvaldkonnas. Minu meelest see debatt peaks olema palju laiem," märkis Ratas.

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) lisas, et maksuarutelu tuleb pidada ning seda ei tohiks peljata.