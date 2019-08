Tallinn loodab kolme vaba turu piirkonda leida uue jäätmevedaja

Tallinnas on jagatud 13 jäätmeveopiirkonnaks, millest üheksas toimib praegu korraldatud jäätmevedu ehk piirkonnal on üks hanke võitnud vedaja. Neljas piirkonnas aga kehtib vabaturg, neist kolmes on hanked on praegu käimas ja vedaja loodetakse varsti välja valida.

Neljas Tallinna piirkonnas hetkel korraldatud jäätmevedu ei toimi ja seal kehtib n-ö vabaturg – Kesklinna kahes piirkonnas (sh vanalinnas), Nõmmel ja Lasnamäe ühes piirkonnas (Pae-Ülemiste).

Neist kolme – Kesklinna ühte piirkonda, Nõmmele ja Lasnamäele – oli hanke pakkumuste tähtaeg 22. juuli, ütles ERR-ile Tallinna ettevõtlusameti jäätmehoolduse osakonna juhataja Tõnu Tuppits.

"Mitmes piirkonnas on ette tulnud, et varem kehtis seal korraldatud jäätmevedu, kuid hanke võitnud ettevõtjad taganesid lepingutest. Meie hinnang on, et ettevõtted on lepingud sõlminud pahauskselt, hinda kunstlikult alla lüües ja lootuses hiljem raha juurde küsida," rääkis Tuppits.

Kesklinna veopiirkonnas lõppes korraldatud jäätmevedu 2017. aasta mais, kui ühispakkujad Linna Jäätmekäitlus OÜ ja AS Ragn-Sells ütlesid korraldatud jäätmeveo lepingu ennetähtaegselt üles. Enne seda esitasid ühispakkujad hinnatõusu taotluse, mille Tallinna keskkonnaamet rahuldamata jättis. Selle peale ütles jäätmevedaja lepingu üles.

Nõmmel ja Lasnamäe Pae-Ülemiste veopiirkonnas lõppes korraldatud jäätmevedu mullu novembris, kui riigikohus tegi otsuse, milles nõustus alamaastme kohtute seisukohaga, et Tallinna linna ning ühispakkujate OÜ Tapa Autobussipark ja OÜ Baltic Waste Management OÜ vahel sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingud on tühised.

Nendes kolmes piirkonnas on siiani nn vaba turg, kus igaüks saab ja peab endale ise jäätmete vedaja leidma ja temaga lepingu sõlmima.

Tuppitsa hinnangul võib praegust olukorda Tallinna prügimajanduses võrrelda bussitranspordi sektoris toimunuga, kus MRP Liinide nimeline ettevõte taganes mullu jaanuaris ootamatult lepingust ja linnale kuuluv Tallinna Linnatranspordi AS pidi sisuliselt ilma etteteatamiseta üle võtma suure hulga liinide teenindamise ning leidma vajalikud bussid ja bussijuhid.

Korraldatud veoga saab hinna paigas hoida

Korraldatud jäätmeveo piirkondades osutab klienditeenindust ja arveldab klientidega linna hallatav asutus Tallinna Jäätmekeskus.

Nendes üheksas piirkonnas saab linn ise prügivedu korraldada ja hoida hinda samana. Linn tegi nendes piirkondades korraldatud jäätmeveo hanked mitmeks aastaks, enne seadusemuudatusi 2015. aastal.

Tuppitsa sõnul on omavalitsuskesksel mudelil, mida seadusemuudatuste järel enam kasutada ei saa, Tallinna jaoks selged eelised.

"Elanikul ei ole vaja pärast iga hanke läbiviimist uue vedajaga lepingut sõlmida, mis on praktikas toimunud kohati väga vaevaliselt," ütles ta ja tõi näiteks Nõmme veopiirkonna, kus oli vaja lühikese aja jooksul sõlmida umbes 8000 kliendilepingut.

Teiseks saab linn mõjutada jäätmeveo teenuse hinda jäätmeliikide kaupa, näiteks kehtestada segaolmejäätmete konteineri tühjendamiseks kõrgema tasu ja liigiti kogutud jäätmetele madalama tasu või tühjendada taaskasutatavate jäätmete konteinereid tasuta.

Samuti saab linn omavalitsuskeskse mudeli puhul paremini teostada vedajate üle järelevalvet.

Tuppitsa sõnul saaksid sellise mudeli puhul võimaluse teenust osutada veoteenust ka väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel, kellel puudub jäätmevaldajatega arveldamise võimekus.

Ka riigikontroll on oma 2016. aasta raportis osutanud, et korraldatud jäätmevedu on kindlasti tarbijale soodsaim teenuse osutamise alternatiiv.