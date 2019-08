"Oslo politsei leidis täna surnud isiku elukohas ...Bærumis. Leid on seotud varem täna mošees aset leidnud sündmusega," ütles Oslo politsei pressiesindaja Roar Hanssen avalduses.

Surnukeha leiti samast Oslo eeslinnast, kus mošeetulistamine aset leidis.

"Me käsitleme seda kahtlase surmajuhtumina. Surnud isik on täna vahistatud mehe sugulane," lausus politsei pressiesindaja Rune Skjold pressikonverentsil. Tema sõnul on naise surma suhtes alustatud mõrvajuurdlust.

Hambuni relvastatud mees avas laupäeval tule Oslo Bærumi eeslinnas Al-Noori islamikeskuses, haavates siiski vaid üht inimest.

Politsei pidas mehe kinni pärast seda, kui üks islamikeskuse liige oli tulistajast jagu saanud ja ta kahjutuks teinud.

Korrakaitsjate sõnul puuduvad märgid sellest, et peale vahistatud "noore mehe" oleks veel keegi tulistamisega seotud olnud.

"See on norralasest mees, kellel on Norra taust. Ta elab läheduses," lausus Skjold pressikonverentsil.

Oslo politsei pressiesindaja sõnul oli kahtlustatav politseile varem teada, kuid teda ei saa pidada kuritegeliku taustaga isikuks.

"Üht meie liiget tulistas kiivrit ja vormirõivaid kandnud valge mees," ütles mošee ülem Irfan Mushtaq kohalikule ajalehele Budstikka.

Hiljem lausus ta telekanalile TV2, et mehel oli mitu relva. Mushtaqi sõnul oli tulistamise hetkel islamikeskuses vaid kolm inimest.

Mushtaqi sõnul sai tulistajast jagu 75-aastane mees, kes oli jäänud pärast palvust islamikeskusesse koraani lugema.

Keskuse juht lisas, et asutus ei olnud enne laupäevast vahejuhtumit ähvardusi saanud.

Rünnak leidis aset moslemite tähtsaima palverännaku hadži lõppu märkiva islamipüha Eid al-Adha eelõhtul.

Politsei teatas laupäeval, et saadab islamipüha ajaks patrullima rohkem politseinikke, et tagada pidustuste möödumine võimalikult turvaliselt.