Norra arvatav mošeetulistaja mõisteti eeluurimisvangistusse

Teda kahtlustatakse mõrvas, mõrvakatses ja terrorikuriteos, teatasid teiste seas uudisteagentuur TT ja Norra ringhääling NRK.

Oslo Bærumi eeslinna mošees sai nädalavahetusel aset leidnud intsidendis üks inimene viga. Lisaks kahtlustatakse meest oma poolõe tapmises.

Istung peeti Oslo ringkonnakohtus. Kahtlustatav on süüdistusi eitanud ja nõuab enda vabastamist.

NRK andmeil küsiti kahtlusaluselt, kas ta nõustub oma vaimse seisundi uurimisega. Kaitsjate sõnul naastakse selle küsimuse juurde hiljem.

Mošees viibis tulistamise hetkel kolm meest, kes ründajale peksa andsid ja relvad ära võtsid.

Noormeest kahtlustatakse ka oma 17-aastase poolõe tapmises. Kohaliku meedia andmeil oli tütarlaps hiina päritolu ja kahtlusaluse isa elukaaslase lapsendatud.

Veidi enne mošeerünnakut oli kahtlusaluse nime all esinenud isik avaldanud veebifoorumis teate, milles kutsus inimesi üles viima rassisõja internetist pärisellu ("irl"). Foorum kinnitas Twitteris, et tulistajana esinenud isik on sellist materjali avaldanud.

Kirjutaja viitas ka Uus-Meremaa mošeetulistamistele ja seal arvatavalt 51 inimest tapnud mehele. Avalduse tekst lõppes sõnadega: "Valhalla ootab."

Norra meedia kirjutas kahtlustatava Philip Manshausi naabritele ja tuttavatele viidates, et too oli paremäärmuslikud vaated omaks võtnud viimase aasta jooksul.