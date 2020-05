Väidetavalt lasi Philip Manshaus eelmise aasta augustis maha oma 17-aastase kasuõe Johanne Ihle-Hanseni. Seejärel avas ta pealinna Oslo eeslinnas Bærumis tule Al-Noori islamikeskuses, vahendas BBC.

Politsei sõnul oli õe tapmise ajend rassism. Johanne Ihle-Hansen adopteeriti perre Hiinast, kui tüdruk oli kaheaastane. Tema kasuema abiellus hiljem Philip Manshausi isaga.

Manshaus ei tunnistanud end terrorismis ja mõrvas süüdi, kuid on kinnitanud juhtumi faktide tõesust. Ta on kinnitanud, et võttis mitu relva kaasa oma kodu lähedal asuva al-Noori mošee juurde minnes. Mošees oli kolm inimest, kes suutsid noormehe maha suruda.

Mošee juhataja ütles, et ründajal oli peas kiiver ja seljas kaitserüü. Ta jõudis teha mitu lasku, kuid keegi tõsiselt kannatada ei saanud.

Neljapäeval kohtus ütles Manshaus kohtunik Annika Lindströmile, et soovib algatada nn erakorralise õiguse protsessi. Tegemist on Norras kehtiva kaitseõigusega, mis ütleb, et inimesel ei olnud muud valikut kui kuritegu toime panna ning teda ei saa seetõttu karistada.

Ühel hetkel hakkas mees rääkima vandenõuteooriatest, antisemitismist ja homofoobiast.

Manshaus rääkis kohtus, et ta sai inspiratsiooni Uus-Meremaal Christchurchi terrorirünnakust, milles ründaja tappis 51 inimest. Tema sõnul soovinuks ta, et oleks planeerinud rünnakut paremini ette, kuid lisas, et on uhke selle üle, et sai võimaluse võidelda.

Kohtuprotsessil saab sõna kokku 30 tunnistajat. Teiste seas annavad tunnistusi Manshausi isa ja Johanne Ihle-Hanseni ema.